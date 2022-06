Tajemný let nad Evropou. Stroj bez povolení překonal šest zemí, nikdo se k němu nehlásí

Malý dopravní letoun Piper Aztec odstartoval z Litvy ve čtvrtek večer. Následně bez povolení přeletěl přes Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko do Bulharska, uvedl bulharský ministr vnitra Bojko Raškov.

Letoun neměl schválený plán letu ani zapnuté radarové odpovídače. Pilot nereagoval na výzvy v rádiu ani na vizuální signály. V Maďarsku a v Rumunsku letoun začaly doprovázet stíhačky včetně dvou amerických strojů F-16. Letoun nejdříve podle maďarských médií přistál bez povolení na letišti aeroklubu v Hajdúszoboszló, kde cestující natankovali stroj z kanystrů na palubě. Než stačila zasáhnout policie, letadlo opět vzlétlo.

Letoun poté přistál bezpečně na bulharském letišti v Targovišti. Stíhačky vyčleněné pro obranu tamního vzdušného prostoru nevzlétly, protože stroj tamní úřady nepovažovaly za hrozbu. Po přistání opuštěný stroj prohledali pyrotechnici a kriminalisté, policejní psi hledali stopy po drogách.

Podle prvotních informací letadlo podle litevských médií prodal asi týden před incidentem pilot a ředitel litevského letiště Nida Bronius Zaronskis. Ten tvrdí, že stroj koupili tři blíže neidentifikovaní lidé, z nichž jeden hovořil rusky. „Nevím, odkud byli. Mohli to být Ukrajinci, možná Rumuni či Bulhaři. S jedním jsem hovořil rusky. Ale neznám jména žádného z nich, nezajímalo mě to. Zkoušel jsem to letadlo prodat už roky, a tak jsem rád, že ho konečně někdo koupil. Nepamatuji si název organizace, která jej koupila,“ tvrdí bývalý vlastník.

Polské ministerstvo obrany se k přeletu země bez povolení dosud nevyjádřilo, dodala TVN 24.