Děti mohou mít v rodných listech uvedeny dvě matky, rozhodl italský soud

Soud v Padově zamítl žádost státního zástupce, který žádal obecní úřady, aby zpětně odstranily jména nebiologických matek z rodných listů 37 dětí narozených od roku 2017 do zahájení řízení. Pokud by byla žádost přijata, nebiologické matky by v případě úmrtí druhého rodiče nebo rozchodu mohly ztratit veškerá práva na své dítě.

„Je to skvělá zpráva,“ řekl Michele Giarratano, právník zastupující 15 dotčených dětí.

V podobném případě soud v Miláně v červnu rozhodl, že v rodném listě mohou být uvedeny dvě matky, ale toto rozhodnutí bylo v únoru po odvolání zrušeno.

Registrované partnerství osob stejného pohlaví bylo v Itálii uzákoněno v roce 2016, ale zákon o rodičovských právech v těchto rodinách je nejasný. V průběhu let italský nejvyšší soud opakovaně vyzval parlament, aby situaci vyjasnil, zatím bezvýsledně. Povzbuzeni řadou příznivých rozsudků starostové v posledních letech souhlasili se zápisem biologických i nebiologických rodičů do rodných listů.

Vláda ale loni vydala směrnici, podle které není možné do matriky zapisovat děti, v jejichž rodných listech figurují rodiče stejného pohlaví. Často se jedná o dokumenty vydané v zahraničí, protože stávající italské zákony neumožňují LGBT+ párům adopci ani přístup k umělému oplodnění.

Toto rozhodnutí přimělo státní zástupce po celé Itálii zpochybnit rodné listy dětí narozených párům stejného pohlaví.

Premiérka Giorgia Meloniová, která se označuje za „křesťanskou matku“ a odpůrkyni „LGBT lobby“, se domnívá, že děti by měly být vychovávány výhradně v heterosexuálních rodinách.

„Nad pozitivním výsledkem zůstává politický fakt, že jedna strana zahájila podlou válku proti dětem,“ uvedl v prohlášení Gabriele Piazzoni, generální tajemník Arcigay, největšího italského hnutí za práva LGBT+. Podle Piazzoniho byla padovská prokuratura při žádosti o vymazání jmen nebiologických matek „vedena zcela ideologickou horlivostí“.