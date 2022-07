Obětuje lidská práva ekonomickým zájmům? Biden vyráží na první ropnou misi

Celkem čtyři dny stráví na Blízkém východě americký prezident Joe Biden, jenž má ve středu dorazit do Jeruzaléma. Od návštěvy si slibuje posílení vztahů mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy a celkové stability v regionu i společné snahy čelit ruské a čínské agresi. Pro demokratického prezidenta je to první cesta na Blízký východ od jeho nástupu do úřadu v lednu loňského roku.