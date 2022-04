Pomáhejte Ukrajině víc, žádá Lipavský Němce. Už nemáme jak, tvrdí Berlín

„Rád bych viděl, aby ty země dělaly více,“ odpověděl Lipavský na otázku, jestli by větší státy jako Německo neměly Ukrajině pomáhat větší měrou. „Na druhé straně rozumím tomu, že mají svou vlastní vnitropolitickou situaci, což respektuji. Vidět Německo poslat výrazné množství zbraní Ukrajině, to by hodně pomohlo, určitě,“ podotkl dále.

Lipavského se moderátorka v rozhovoru ptala také na českou pomoc, jejíž součástí byly i těžké zbraně, včetně tanků sovětské výroby T-72. Pro Prahu je podle něj velmi důležité pomáhat.

„A ten důvod je, že Ukrajina bojuje o své přežití. Pokud by Putinova agrese pokračovala a Ukrajina padla, pokračoval by dál a my jsme již jednou Ruskem byli okupováni v roce 1968 a nechceme to opakovat,“ vysvětlil.

Šéf české diplomacie také zdůraznil, že je do budoucna třeba zbavit se závislosti na ruské ropě a plynu. „Nebude to jednoduché, ale zvládneme to,“ řekl. Je podle něj třeba hledat evropské řešení. Důležité je, aby Evropa v postoji k Rusku zůstala jednotná, dodal.

Pokud jde o kritickou situaci v Mariupolu na jihovýchodě Ukrajiny, podpořil by Lipavský zapojení třetí země do evakuace zdejších obyvatel. „Musíme těm lidem pomoci,“ míní. Česko podle něj ale samo nemá prostředky, jak evakuaci zajistit. „Musela by to udělat jiná země, ale politicky jsme připraveni to podpořit,“ míní.

Možnosti jsou prakticky vyčerpané, snažíme se zabránit třetí světové válce, tvrdí Scholz

Německá armáda z velké části vyčerpala možnosti dodávat další zbraně ze svých zásob na Ukrajinu, tvrdí v rozhovoru s magazínem Spiegel německý kancléř Olaf Scholz.

Scholz v rozhovoru argumentuje i tím, že chce za každou cenu zabránit konfliktu mezi NATO a Ruskem, možné třetí světové válce.

Politik je přesvědčen, že Německo, které odmítá Ukrajině dodávat těžké zbraně jako třeba tanky, dělá vše, co je v jeho silách. Možnosti bundeswehru jsou přitom podle něj prakticky vyčerpané. Co ještě může německá armáda poslat, ale ještě pošle, ujistil.

Zároveň připomněl, že Německo bude Ukrajině financovat nákup zbraní od německých výrobců. Berlín Kyjevu nedávno zaslal seznam, z něhož si zbraně může vybrat. Podle informací deníku Bild z něho ale byly vyškrtnuty všechny položky, které Ukrajina považuje za důležité.

Na opakované otázky, proč Německo odmítá dodávat těžké zbraně či průběžně další zbraně ze zásob své armády, Scholz odpověděl mimo jiné tím, že je nezbytné, aby spolková republika byla kdykoliv schopna bránit své území. Ohrožení zemí NATO Ruskem podle něj trvá.

„Velmi brzy jsem řekl, že musíme udělat všechno pro to, abychom se vyhnuli konfrontaci mezi NATO a vysoce vyzbrojenou jadernou supervelmocí, jako je Rusko. Dělám vše pro to, abych zabránil eskalaci, která by vedla k třetí světové válce,“ uvedl kancléř.

O všech našich dodávkách nemluvíme, upozornila německá ministryně zahraničí

Německá vláda je opakovaně terčem kritiky za to, že Kyjevu neposkytuje větší pomoc. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková ve středu uvedla, Berlín se rozhodl nezveřejňovat informace o všech zbraních, které poskytl na podporu Ukrajiny.

„Dodali jsme protitankové střely, (protiletadlové střely) Stinger a další vybavení, o kterém jsme nikdy veřejně nehovořili, aby se tyto dodávky uskutečnily rychle,“ řekla Baerbocková.

Spojenci z NATO musí podle ministryně Ukrajinu podpořit nejen v následujících dnech a týdnech. „Je to i o příštích třech měsících a třech letech, kdy bude Německo moci přispět víc,“ citovala Baerbockovou agentura DPA. Pokud si Ukrajina do budoucna pořídí i složitější obranné systémy, které budou účinné dlouhodobě, školení by jejím vojákům mohlo poskytnout právě Německo, uvedla Baerbocková.

Dodávky obrněných vozidel na Ukrajinu nejsou pro Německo „tabu, i když to tak v německé debatě někdy vyznívá“, dodala Baerbocková, podle které tyto dodávky už kabinet v Berlíně odsouhlasil. „V krátkodobém horizontu však nemáme k dispozici nic, co bychom mohli skutečně rychle a okamžitě dodat,“ zopakovala ministryně dřívější pozici německého kancléře Olafa Scholze.