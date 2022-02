Londýn je oblíbenou destinací ruských boháčů. Pokud Kreml zaútočí na Ukrajinu, mají mít utrum

Za předpokladu, že Kreml skutečně vojensky zakročí na Ukrajině, Londýn ho plánuje zasáhnout tam, kde to nejvíc zabolí – nikoli na Ukrajině, nýbrž právě v Londýně. V ostrovní metropoli totiž mají desítky oligarchů a spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina nemovitosti a aktiva v hodnotách milionů liber, pročež se jí někdy v Rusku přezdívá „Londongrad“.

„Jasně říkáme, že pokud Rusko podnikne další kroky proti Ukrajině, pak dál zpřísníme sankční režim mířící na podniky a lidi s nejbližšími vazbami na Kreml,“ řekl včera televizi Sky News náměstek britského ministerstva financí Simon Clarke.

Stále není jasné, koho přesně by se nové sankce týkaly. Předpokládá se však, že terčem by mohli být jednotlivci a podniky podílející se na výstavbě plynovodu Nord Stream 2, které se Kreml rozhodl spojit přímo se západní Evropou, a „obejít“ tak strategickou Ukrajinu. Britská ministryně zahraničí Liz Trussová, jež od počátku krize volí poměrně ostrou rétoriku, rovněž nevyloučila sankce mířené na samotného prezidenta Putina. Efektivním nástrojem by vedle zmražených aktiv mohl být také zákaz vstupu na ostrovy.

Akce koordinovaná s USA

Britský krok přivítali Američané, kteří obratem zveřejnili podobné prohlášení. Akce obou vlád byly s největší pravděpodobností koordinované, poněvadž to podle britských médií byli právě Američané, kdo již delší dobu projevovali „zděšení a frustraci“ nad neschopností Londýna zakročit proti ruskému kapitálu.

S podobným aplausem se britské rozhodnutí setkalo v Kyjevě. „Vybízíme partnery k podniknutí takových akcí, důležitých k tomu, aby odstrašily ruské elity od unáhlených rozhodnutí,“ řekl tamním novinářům ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. „Když si ruští hodnostáři uvědomí, že řeč je o jejich majetku, nemovitostech a penězích v cizině, kde je mají tito ruští vlastenci, horké hlavy v Kremlu vychladnou,“ dodal šéf ukrajinské diplomacie podle agentury Reuters.

Rozhořčení naopak britské oznámení způsobilo v Kremlu. „Útok jedné země na ruský byznys samozřejmě přinese odvetná opatření. Ta budou přijata výlučně s ohledem na naše vlastní zájmy, budou vycházet z našich vlastních zájmů, pokud to bude zapotřebí,“ uvedl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov podle agentury TASS.

Pochroumané vztahy

Pro britský zátah proti ruským boháčům existuje precedens. Patrně nejznámějším příkladem zůstává miliardář a vlastník fotbalové Chelsea Roman Abramovič. Ten v Londýně stále vlastní četná aktiva a nemovitosti včetně obrovské vily v blízkosti ruské ambasády u Kensingtonských zahrad.

Poté, co se v roce 2018 dva ruští agenti v britském Salisbury pokusili zabít bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala, však Abramovič z neznámých důvodů nezažádal o prodloužení víza, a to i přestože v Londýně zamýšlel budovat nový supermoderní stadion pro fotbalovou Chelsea. Podle britských médií měl být de facto vyhoštěn kvůli vazbám na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Ve Spojeném království byl od té doby také přijat takzvaný Magnitského zákon. Ten britské vládě umožňuje uvalit sankce na osoby, jež se měly dopustit porušování lidských práv. Zákon je pojmenován po ruském právníkovi Sergeji Magnitském. Ten v roce 2007 odhalil korupční podvod ve spojitosti s firmou Hermitage Capital, do nějž byli zapleteni úředníci ruského ministerstva vnitra. Následně byl zatčen a v roce 2009 zemřel kvůli špatnému zacházení v ruském vězení.

Britové od počátku ukrajinské krize zvolili výrazně konfrontačnější přístup než jejich spojenci na druhé straně kanálu La Manche. Umožňuje jim to zejména jejich relativní energetická nezávislost na Moskvě. Ropu i zemní plyn, které do Evropské unie z drtivé většiny dodává právě Rusko, totiž Britové sami těží u skotského pobřeží a zbytek své poptávky pokrývají z Norska.

Jednotky Jejího Veličenstva vydržují zároveň značné vojenské kontingenty ve východní Evropě. Jen ve strategickém Estonsku vedou misi NATO o síle zhruba 1200 mužů a v nejbližší době by tento sbor rádi navýšily o další „stovky“.