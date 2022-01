Známe Putinův plán, zní z Londýna. Do čela Ukrajiny chce údajně dosadit loutku z řad proruské opozice

První pevný bod v záplavě spekulací – Britské ministerstvo zahraničí tvrdí, že zná ruský plán pro Ukrajinu. K moci má být údajně dosazen loutkový vůdce (Britové neupřesňují, zda ve funkci prezidenta či premiéra) z řad proruské opozice. Spekuluje se o Jevhenu Murajevovi, bývalém poslanci za stranu Naši.

Pod hladinou Atlantiku zuří skrytý boj. Ruské ponorky s britským námořnictvem ‚válčí‘ o kabely

„Jestliže se Rusko pokusí napadnout Ukrajinu nebo dosadit tam loutkový režim, bude to mít velmi vážné důsledky,“ prohlásil v neděli britský vicepremiér Dominic Raab na stanici Sky News. Ministerstvo zahraničí ve své zprávě jmenovalo další čtyři ukrajinské politiky, kteří jsou podle informací Londýna v intenzivním styku s ruskou rozvědkou. Ve všech případech jde o blízké spolupracovníky někdejšího proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče.

Padlo jméno dvou bývalých ministerských předsedů: Segije Arbuzova (2014) a Mikoly Azarova (2010-2014); někdejšího Janukovyčova personálního šéfa Andrije Klujeva a bývalého zástupce předsedy ukrajinské rady národní bezpečnosti Vladimira Sivkoviče. U všech politiků se předpokládá, že se nacházejí na ruském území. Ruská strana na britské vyjádření reagovala výsměchem a označila je za „provokace“.

Podivná trasa na radarech rozvířila spekulace. Britská letadla s raketami pro Ukrajinu oblétala oklikou Německo

Raab sice zdůraznil, že Britové se nehodlají do konfliktu vměšovat a vyslání britského kontingentu na Ukrajinu označil za „extrémně nepravděpodobné“. I přesto však Londýn do Kyjeva minulý týden poslal zásilku protitankových zbraní – podle některých zpráv se mělo jednat až o 2000 moderních, samonaváděcích systémů NLAW.

Britové na Baltu

Před Vánoci britská média psala také o speciální skupině zformované ze členů britských elitních jednotek čítající údajně až 600 mužů. „Pohotovostní oddíl brigády byl vyrozuměn, že by mohl být nasazen ve velmi krátkém čase,“ řekl v listopadu britskému deníku The Mirror zdroj z armádního prostředí. „V pohotovosti je mezi 400 a 600 vojáky – jejich vybavení je naloženo a jsou připraveni odletět na Ukrajinu, kde mohou přistát či zvolit paravýsadek. Trénovali obě eventuality.“

Švédi posílili svou ‚letadlovou loď’, vyzbrojený ostrov má odradit Rusy. Nejsme naivní, vzkázali do Moskvy

Jednotka se skládá mimo jiné z vysoce specializovaných příslušníků speciálních sil SAS, jež byly založeny za druhé světové války a provádí zpravidla průzkumné a speciální operace v nepřátelském týlu. Příslušníci SAS jsou považováni za ty nejlepší z nejlepších a v britském prostředí se těší téměř legendární pověsti. Většina informací o jednotce pochází z neoficiálních zdrojů – vláda její úkoly či existenci zásadně nekomentuje.

Britové zároveň vedou misi NATO v pobaltském Estonsku o síle 1200 mužů. K těm by navíc brzy mohly přibýt další stovky mužů. V pátek to ve své řeči ke spojencům naznačila britská ministryně zahraničí Liz Trussová. Rusové podle ní „nepochopili dějinnou lekci“ a sami sebe přivedou do ještě větší mezinárodní izolace.

Němci jsou opatrnější

Britský postup je v rámci Evropy poměrně ojedinělý, což je ovlivněno hned několika faktory. V první řadě britské ostrovy nejsou na východním hegemonovi tak ekonomicky závislé jako jiné evropské státy, především Německo a Francie. Například ropu a zemní plyn, jež do Evropské unie proudí povětšinou právě z Ruska, těží sami u skotského pobřeží, popřípadě dovážejí z Norska.

Za druhé má Británie s Ruskem z nedávné minulosti řadu nevyřízených účtů. Jde hlavně o opakované kauzy, kdy ruští zabijáci na britské půdě vraždili (někdy úspěšně, jindy neúspěšně) spolupracovníky britské rozvědky, což zanechalo rány na britské prestiži. Nejslavnější incidenty jsou dva: pokus o vraždu Sergeje Skripala v roce 2018 a úspěšný atentát na Alexandra Litviněnka.

V příkrém kontrastu s rezolutním britským přístupem stojí zejména Německo. V sobotu například musel rezignovat šéf německého námořnictva Kay-Achim Schönbach poté, co na veřejnost pronikly jeho proruské komentáře. Podle Schönbacha jde ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi „pouze o respekt“ – a prý si ho také zaslouží.

Britská letadla, jež v minulém týdnu mířila na Ukrajinu s vojenskou pomocí, se dokonce záměrně vyhnula německému území, což dosud nebylo uspokojivě vysvětleno. Spekuluje se však o tom, že Berlín svým spojencům přelet prostě nepovolil.