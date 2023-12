Putin poslal do Běloruska jaderné zbraně. Nyní požádal Lukašenka o vejce

Na zasedání Nejvyšší eurasijské ekonomické rady v Petrohradě běloruský vůdce prozradil, že dodávky taktických jaderných zbraní byly dokončeny už v říjnu. Už v létě Lukašenko potvrdil, že část jaderných zbraní je v Bělorusku, zbytek by měl dorazit do konce roku.

Lukašenko neřekl, kde budou zbraně umístěny, ani kolik jich je. „Vše je na svém místě v dobrém stavu,“ prohlásil.

Taktické jaderné zbraně s menší výbušnou silou jsou určené pro využití na bojišti a nejsou tak ničivé jako strategické jaderné zbraně. Jejich první přesunutí mimo ruské hranice od roku 1991 vzbudilo na Západě, zvláště v Polsku a dalších sousedních zemích Běloruska, velký neklid a pobouření.

Lukašenko krok odůvodňuje údajnou agresivitou NATO, jmenovitě pak Polska, a ochranou vlastní země. Je si údajně jist, že k použití těchto nástrojů zkázy nikdy nedojde. Zároveň ale varoval, že je nebude váhat použít, pokud k tomu nastane nutnost.

K přesunu došlo, zatímco Rusko válčí na Ukrajině. Minsk je nejbližším spojencem Moskvy, část ruských vojáků je v Bělorusku

Putin prosil o vejce

Na setkání v Petrohradu Putin též mluvil o potravní soběstačnosti své země. Zmínil přitom i slepičí vejce, přičemž se významně odmlčel a úsměvem se obrátil na Lukašenka. „Dejte nám je! Nebuďte chamtiví,“ zažertoval šéf Kremlu.

Rusko se nyní potýká s prudkým nárůstem cen a inflací, která v listopadu dosahovala 7,5 procenta. Zdražování se podepisuje zvláště na vejcích, jejichž cena se podle ruské statistické agentury Rosstat v listopadu oproti stejnému období loňského roku zvýšila o 40 procent.

Agentura AFP podotýká, že zdražení nemohlo přijít v politicky horší dobu, protože vejce jsou klíčovou ingrediencí mnoha tradičních ruských svátečních jídel. „Jsem zděšena! To, co se děje s cenami, je noční můra, a to nejen u vajec, ale u všeho,“ řekla agentuře moskevská šestasedmdesátiletá důchodkyně Jelizaveta Šalajevská. Jednadvacetiletý student Ilja Zarubin si zase postěžoval, že dříve kupoval vejce za 70 rublů (17 korun), teď stojí kolem 130 (31 korun) či 140 (37 korun) rublů.

Putin se za tento problém dokonce omluvil Rusům na své výroční tiskové konferenci a přímé lince s krajany 14. prosince. Vysvětlil situaci jako selhání vlády. Ruské ministerstvo zemědělství uvedlo, že ceny vajec by se měly po Novém roce stabilizovat díky zvýšené domácí produkci a dovozu vajec ze spřátelených zemí s nulovým clem.

Není jasné, kolik toho Rusko dostane od Běloruska. Pokud něco.