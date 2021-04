Madagaskaru hrozí hladomor, lidé tam jedí kobylky i listí. Viděl jsem hrozné scény podvyživených dětí, říká svědek

Antananarivo Nepolevující sucha na Madagaskaru dotlačila stovky tisíc lidí na pokraj hladomoru, varuje Světový potravinový program (WFP). Lidé jsou nuceni jíst kobylky i listí. V ohrožení jsou životy dětí, především těch mladších pěti let, u nichž znepokojivě narostla míra podvýživy, oznámil podle agentury Reuters představitel WFP Amer Daoudi.

Potravinovou pomoc na Madagaskaru podle Daoudiho potřebuje nejméně 1,35 milionu lidí, ale pomoc WFP ve formě polovičních dávek se podle něj dostává jen k 750 000 osob. Daoudi uvedl, že navštívil vesnice, jejichž obyvatelé se museli uchýlit k zoufalým metodám přežití, jako je konzumace kobylek, syrových plodů opuncie nebo listí.



K negativním dopadům pětiletého sucha se letos přidaly ještě písečné bouře a pozdní deště. Očekává se, že úroda bude o 40 procent horší, než je pětiletý průměr.

Podvýživa u dětí mladších pěti let se za čtyři měsíce do března 2021 téměř zdvojnásobila z předchozích devíti procent na 16 procent. Některé okresy hlásí i 27procentní akutní podvýživu u malých dětí, to znamená, že se v nich týká každého čtvrtého dítěte do pěti let.

„Viděl jsem hrozné scény hladovějících podvyživených dětí, a nejen dětí - matek, rodičů a obyvatel vesnic, které jsme navštívili,“ řekl Daoudi. „Jsou na pokraji hladomoru, jsou to scény, které jsem již nějaký čas nikde na světě neviděl,“ podtrhl dlouholetý humanitární pracovník. WFP usiluje o získání 75 milionů dolarů (1,6 miliardy korun) na pokrytí akutních potřeb do září.