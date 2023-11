Netancujme, jak pískají. Orbánova strana vylepila billboardy s von der Leyenovou

„Netancujme, jak pískají,“ píše se na reklamních plakátech. Alex Soros je v čele nadace Open Society Foundations (OSF), která ve světě podporuje budování demokracie a rozvoj lidských práv.

Reuters připomíná, že Sorosovi jsou Židé a že někteří to, že jsou ústředními postavami propagandy Fideszu, považují za doklad antisemitismu této národněkonzervativní strany. Ta to ale zásadně odmítá. Britský list The Guardian k tomu napsal, že Orbán už roky hlásá myšlenku, že zákulisní globální aktéři kují pikle ve snaze vměšovat se do maďarské politiky.

Za podobné billboardy, na kterých byl bývalý šéf unijní exekutivy Jean-Claude Juncker společně se Sorosem starším, si Fidesz v roce 2019 vysloužil kritiku od Bruselu. Strana je odstranila poté, co jí Evropská lidová strana (EPP), jejímž byla tehdy členem, pohrozila vyloučením. Fidesz z EPP v roce 2021 vystoupil.

Evropská komise Maďarsku pozastavila výplatu části peněz z unijní kasy kvůli porušování principů demokracie a právního státu, které se tam podle ní děje za Orbánovy vlády. Premiér v sobotu prohlásil, že Maďarsku „musí říct ne současnému modelu Evropy, jaký Brusel prosazuje“.

The Guardian píše, že nová kampaň Fideszu by mohla znamenat další bod obratu ve vztazích Bruselu a maďarské vlády, která se měsíce snažila vyjednávat o odblokování zmrazených peněz. Nejmenovaný maďarský činitel řekl, že nová kampaň je známkou toho, že vláda v Budapešti vzdává snahy peníze pro Maďarsko získat.

V pátek Orbánův kabinet rozeslal občanům anketu, v níž se mimo jiné ptá, zda by EU měla vyčleňovat prostředky pro Ukrajinu. Jiné otázky ankety se věnují dalším tématům rozdělujícím společnost, jako je migrace nebo práva komunity LGBT+. Podle Reuters se tak Orbánův kabinet, který odmítá vojenskou pomoc Ukrajině a udržuje kontakty s nejvyšším ruským vedením, snaží u lidí získat politické body.