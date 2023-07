Orbán má Slovensko za „odtržené území“. Bratislava předvolala velvyslance

Orbán podle agentury TASR o víkendu v Rumunsku kritizoval maďarskou menšinu na Slovensku, která podle něj navzdory tomu, že tvoří zhruba deset procent obyvatel, není schopna zajistit si zastoupení ve slovenském parlamentu. Strany maďarské menšiny v současnosti nemají v Národní radě zastoupení, podle průzkumů jim navíc hrozí, že se do parlamentu nedostanou ani po předčasných zářijových volbách.

„Milí Maďaři z Felvidéku, je to dost absurdní situace. Žije tam půl milionu Maďarů. Nemůžeme říct, že se kvůli Slovákům nejsme schopni zmobilizovat, i když jistě i oni dělají různé spekulace. Ale to už je součástí života,“ prohlásil Orbán. Situaci označil za slabý výkon, pokud chce někdo něco udělat pro svou vlast v „odtržených částech země“. Výraz Felvidék (Horní Uhry) je označení části nynějšího Slovenska v době, kdy bylo součástí Uherska.

Vůči Orbánovým slovům se následně vymezili různí slovenští politici. Například strana Hlas, kterou vede expremiér Peter Pellegrini, výrok odsoudila s tím, že takováto rétorika zpochybňuje svrchovanost a územní celistvost Slovenska a v kontextu ruské invaze na Ukrajinu vytváří nebezpečný precedens.

„Vyjádření Viktora Orbána jsou důkazem, že se Slovensko potácí v bezvládí celé tři roky a národnostní zájem není schopná bránit ani úřednická vláda Ľudovíta Ódora. Parlamentní volby dávají šanci vytvořit silnou a v zahraničí respektovanou vládu, která svou politikou obnoví respekt vůči Slovensku i na mezinárodní scéně,“ přisadil si Hlas před volbami.

Ve vládě vidí viníka Orbánových slov i předseda neparlamentní Slovenské národní strany (SNS) Andrej Danko. „Máme Slovenskou republiku a okolí do nás kope, protože máme slabou vládu,“ míní. Sám Orbán to podle Danka přehnal. „Věřím, že to byla slova (vyřčená) v emocích. Ale tak zkušenému politikovi by se to nemělo stávat. Jsem přesvědčen, že by Slovensko mělo dělat reformy jako Maďarsko, ale hranice jsou pro nás svaté a neměnné,“ dodal podle listu Sme expředseda Národní rady.

Ministerstvo zahraničí si pak v pondělí předvolalo maďarského velvyslance, aby premiérova slova vysvětlil. „Československo (a později Slovensko) nebo Maďarsko jsou stejné nástupnické státy Rakouska-Uherska. Od dnešního Maďarska tedy nemohlo být nic odtrženo,“ reagovala slovenská diplomacie podle TASR.

Šíření podobných myšlenek jde podle ministerstva „nesmyslně proti dobrým sousedským vztahům a stabilitě“ v oblasti. Zpochybňování územní celistvosti nebo suverenity Slovenska je podle Bratislavy nepřijatelné. „Máme zájem na normálních a pokojných vztazích s Maďarskem, ale s respektem a vnímáním vzájemných citlivosti,“ dodal resort zahraničí, podle něhož současné Orbánovy výroky „nejdou tímto směrem“.

Maďarský premiér se o víkendu ve svém projevu k maďarské menšině v Rumunsku vyjádřil také k Čechům, když prohlásil, že evropským federalistům se podařilo útoky na Visegrádskou skupinu (V4) získat Česko na svou stranu.

Slovensko podle Orbána nyní váhá a jedinými členy V4, kteří brání suverenitu členských států EU, jsou tak Maďarsko a Polsko. Český premiér Petr Fiala v reakci uvedl, že absurdní nálepkování nepomůže potřebné spolupráci středoevropských zemí.

Kvůli Orbánovým výrokům na sobotním festivalu v Baile Tušnad (maďarsky Tusnádfürdö) si maďarského velvyslance předvolalo také rumunské ministerstvo zahraničí.