Naše žena. S Madeleine Albrightovou odešla Češka, jež to v USA dotáhla nejdál

Názor

Je to formulace hrubá, ale sedí. Člověk narozený mimo Ameriku to v ní může dotáhnout na šéfa diplomacie či její šedou eminenci. Tak jako Henry Kissinger, rodák z Fürthu, či Zbigniew Brzezinski, rodák z Varšavy. Do této party patřila i Marie Korbelová, rodačka z pražského Smíchova.