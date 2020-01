Malajsie vrátila do zemí původu 150 kontejnerů s plasty

Kuala Lumpur Malajsie vrátila desítce zemí 150 kontejnerů s plastovým odpadem, mimo jiné Francii, Británii a Spojeným státům. Oznámila v pondělí tamní ministryně životního prostředí, která slíbila, že její země už nebude světovou skládkou odpadů. Informovala o tom agentura Kjódó.

Sto padesát kontejnerů s celkem 4737 tunami plastů se do Malajsie dostalo ilegálně. Čtyřicet tři kontejnerů nyní země poslala zpět do Francie, 42 do Británie, 17 do USA, 11 do Kanady, 10 do Španělska a pět do Japonska.



Malajsie, která se potýkala s přílivem plastového odpadu ze zahraničí, proti tomuto jevu tvrdě zakročila poté, co Čína v lednu 2018 jako první asijská země dovoz nerecyklovatelného odpadu zakázala.

Podle ministryně životního prostředí Yeo Bee Yinové vláda našla 150 kontejnerů ve třech největších přístavech Malajsie. Zpátky do zemí původu je začala odesílat ve druhé polovině loňského roku.

„Chceme je jenom poslat zpět. Chceme světu sdělit, že Malajsie není světovou skládkou odpadů,“ uvedla ministryně na tiskové konferenci na malajsijském ostrově Penang.

Dalších 110 kontejnerů připravuje vláda k odeslání. Šedesát z nich pochází z USA, 15 z Kanady a 14 z Japonska. Ministryně zdůraznila, že dopravní náklady ponesou dovozci, anebo rejdařství, jejichž lodě odpad dovezly.

Malajsie začala zpřísňovat ekologickou politiku v červenci 2018. Tehdy přestala vydávat licence opravňující k zakládání závodů na recyklaci odpadu a zakázala dovoz plastů. Také postupně zavřela 218 ilegálních závodů na recyklaci, když pátrala po pašovaném ilegálním odpadu.

V době mezi lednem a červencem 2018 přijala Malajsie od deseti největších dodavatelů celkem 456 000 tun plastového odpadu. Za celý rok 2017 se do této asijské země dovezlo 316 600 tun plastů, v roce 2016 to bylo 168.500 tun. Odpad, který není možné recyklovat, je spalován či končí na skládkách. Kontaminovat tak může půdu i vodní zdroje.