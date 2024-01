Kamerun jako první na světě začal hromadně očkovat proti malárii, chrání děti

Vývoj vakcíny RTS,S od společnosti GlaxoSmithKline, kterou schválila Světová zdravotnická organizace (WHO), trval zhruba 30 let. Vedle stávajících nástrojů, jako jsou například sítě proti komárům, má pomoci v boji s nemocí, na kterou v Africe každoročně umírá téměř půl milionu dětí mladších pěti let.

Po úspěšných klinických testech, mimo jiné v Ghaně, Keni a Malawi, je Kamerun první zemí, kde budou dávky vakcíny podávány v rámci rutinního imunizačního programu. Symbolickou první injekci dostala v pondělí ve zdravotnickém zařízení poblíž Yaoundé holčička jménem Daniella.

Kamerun nabízí vakcínu RTS,S zdarma všem kojencům do šesti měsíců věku. Pacienti potřebují celkem čtyři dávky. Podle zdravotníků budou podávány současně s obvyklými dětskými vakcínami, aby to bylo pro rodiče jednodušší.

Program chce letos podle globální aliance Gavi zavést dalších 19 zemí, kde má být do let 2024 až 2025 očkováno proti malárii přibližně 6,6 milionu dětí. Očkování je podle amerických vědců účinné nejméně ve 36 procentech případů, což znamená, že by mohlo zachránit více než jeden ze tří životů.

„Dlouho jsme čekali na den, jako je tento,“ jeden z představitelů afrického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) na společném online briefingu s WHO, Gavi a dalšími organizacemi.

Naléhavost zavedení tohoto programu je podle Reuters zřejmá. Následky pandemie covidu-19, rostoucí rezistence vůči insekticidům a další problémy v posledních letech brzdí boj proti malárii, přičemž podle WHO se počet případů v roce 2022 meziročně zvýšil přibližně o pět milionů.

O vakcínu projevilo zájem více než 30 zemí kontinentu. Obavy z omezení dodávek se zmírnily poté, co druhá očkovací látka v prosinci dokončila klíčový regulační krok.

Zavedení druhé látky „by mělo vést k dostatečné nabídce vakcíny, která uspokojí vysokou poptávku a dostane se k dalším milionům dětí“, uvedla na brífinku ředitelka WHO pro imunizaci Kate O’Brienová. Vakcína R21, vyvinutá Oxfordskou univerzitou, by mohla být uvedena na trh v květnu nebo červnu, uvedla programová ředitelka Gavi Aurelia Nguyenová.

Někteří odborníci vyjádřili skepsi kvůli nízké účinnosti látky. Dodali, že pozornost a financování by neměly být odváděny od širšího boje proti této nemoci a od používání zavedených nástrojů prevence malárie, jako jsou například moskytiéry a antimalarika.

Zdravotničtí odborníci na brífinku uvedli, že zavádění vakcín bylo doprovázeno rozsáhlou osvětovou činností, aby se potlačila jakákoli váhavost ohledně vakcín a zdůraznila se důležitost dalšího používání všech ochranných opatření vedle vakcín.