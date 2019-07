Masivní rozšíření eboly z Konga nebylo potvrzené, prohlásila WHO. Nemoc může být jen v Ugandě

Kampala Světová zdravotnická organizace WHO vzala zpět neověřené údaje o pohybu pacientů s ebolou. Žena z Konga, u které se WHO obávala, že do Rwandy zanesla vysoce nakažlivé virové onemocnění, zemi jako nakažená nenavštívila. S odkazem na páteční zprávu WHO o tom informovala agentura Reuters.

Ebola v Kongu je mimořádnou událostí světového dosahu, prohlásila Světová zdravotnická organizace O pohybu nakažené ženy, která nemoci podlehla, informovaly organizace WHO a ugandské úřady tento týden. Žena, která se živila jako prodavačka ryb, podle nich navštívila tržiště v Ugandě a následně i Rwandu a konžské město Goma. Zdravotníci se obávali rozšíření nemoci.

Organizace nicméně zprávy o Rwandě a Gomě vzala zpět a zrušila webovou stránku, kam denně vyvěšuje aktuality ohledně šíření eboly. Podle WHO se jednalo o neověřené zprávy. „Záležitost jsme plně vyšetřovali a cesta jinam než do Ugandy se neprokázala,“ uvedla mluvčí WHO Margaret Harrisová, podle které se neověřená data bohužel objevila v oficiálních výstupech. Zdravotníci při své směně v léčebném centru nosí ochranné oblaky. Úřady předpokládají, že se žena z Konga do Ugandy dostala mimo oficiální cesty, na hraničních přechodech by ji zachytili zdravotníci. Podle Harrisové není možné, aby se podobným způsobem dostala i do Rwandy, kde se během současné epidemie neobjevil zatím žádný případ eboly. „Jsme si stoprocentně jistí. Náš tým ... přešel hranice, všech se vyptával a situaci den po dni vyšetřoval. Žena někdy v životě ve Rwandě být mohla, ale je důležité, že to nebylo ve chvíli, kdy bylo infekční,“ uvedla Harrisová. WHO vzala zpět i několik dalších údajů o pohybu nakažených pacientů, včetně cesty dalšího nemocného z Konga na tržiště v Ugandě a o ugandských zdravotnících, kteří mohli přijít do kontaktu s ebolou.