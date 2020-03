Matovič je blíže k vytvoření čtyřkoalice, Kiskova strana odsouhlasila se zahájení rozhovorů o vstupu do vlády

Bratislava Šéf slovenského hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič, kterého prezidentka Zuzana Čaputová pověřila sestavením vlády po sobotních parlamentních volbách, je blíže k naplnění svého plánu složit čtyřkoalici s ústavní většinou ve sněmovně. Strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky ve čtvrtek jako poslední souhlasila se zahájením jednání o vstupu do vlády.

Ve vznikající koalici s OLaNO, hnutím Jsme rodina a stranou Svoboda a solidarita (SaS) by byla Kiskova strana s ohledem na volební výsledek nejslabším členem.

„Neznamená to, že půjdeme do koalice za každou cenu. Důležité rovněž je, aby celá vláda měla vysoký morální a odborný kredit,“ řekl Kiska novinářům poté, co předsednictví jeho strany jednomyslně rozhodlo o přistoupení k jednáním o vytvoření kabinetu.

Čtyři strany formující se koalice získaly ve volbách dohromady 95 křesel ve 150členné sněmovně. To by jim umožnilo prosadit také změnu ústavy, což chce Matovič využít například k zavedení plošných prověrek soudců.



Kiska už dříve vyslovil výhrady k účasti populistického hnutí Jsme rodina podnikatele Borise Kollára ve vznikající koalici. Matovič se ovšem Kollára zastal a dal najevo, že pro případ nutnosti složit koalici jen ze tří stran by dal přednost hnutí Jsme rodina před Kiskovou stranou.

Již po vstupu Kollára do politiky v roce 2016 slovenský tisk informoval o jeho někdejších kontaktech na přední členy bratislavského podsvětí. Do médií tehdy unikly také kopie dokumentů kontrarozvědky z roku 1990, že se Kollár podílel na dovozu asi šesti kilogramů heroinu do Československa. Kollár, který vlastní lyžařské středisko na středním Slovensku a také třetí nejposlouchanější rozhlasovou stanici v zemi, nařčení z obchodování s drogami popřel.

Kollárovo hnutí před loňskými volbami do Evropského parlamentu spolupracovalo s nacionalistickými a protiimigračními stranami. V kampani před volbami do slovenské sněmovny Kollár ale vsadil na sociální témata, když zmiňoval například potřebu masivní výstavby nájemných bytů státem. Tento plán a některé představitele Kollárova hnutí zase kritizoval šéf SaS Richard Sulík.