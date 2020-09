Medaili za zvířecí hrdinství poprvé dostala krysa. Vyhledáváním min v Kambodži zachránila nesčetně životů

Phnom Penh/Praha Ocenění britské veterinářské nadace za záchranu životů získalo poněkud netradiční zvíře - krysa. Prestižní zlatou Dickinovu medaili obdržela za svou práci při odhalování min v Kambodži. Předpokládá se, že v zemi ležící v jihovýchodní Asii je jich v půdě ukryto stále až šest milionů. Nenápadný zvířecí hrdina dokázal ve své kariéře vyčmuchat 39 nášlapných min, odhalit 28 kusů nevybuchlé munice, a vyčistit tak území o rozloze větší než 141 tisíc metrů čtverečních.

Medaile Marie Dickinové Jde o zvířecí obdobu Viktoriina kříže , nejvyššího britského vojenského vyznamenání za chrabrost.

, nejvyššího britského vojenského vyznamenání za chrabrost. Během druhé světové války byla medaile udělena jedné kočce, třem koním, osmnácti psům a třiceti dvěma holubům.

Jedním z vyznamenaných psů byl i německý ovčák Antis, který spolu se svým majitelem palubním střelcem Václavem Robertem Bozděchem nalétal v bombardéru perutě RAF na 30 misí.

Je to jediný pes, o němž je známo, že za 2. světové války létal v bombardéru, přežil i nouzové přistání. Medaile mu byla udělena v roce 1949 jako jednomu z prvních zvířat vůbec.

Medaile mu byla udělena v roce 1949 jako jednomu z prvních zvířat vůbec. Britskou veterinářskou charitu People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA) založila v roce 1917 Marie Dickinová, na snímku pod boxem. Během druhé světové války začala rozdávat medaile, bronzové plakety. Zachránila minimálně čtvrt milionu zvířat.

Hlodavec se jménem Magawa, zástupce krysy obrovské, které žijí téměř v celé subsaharské Africe, dostal medaili od britské veterinářské charity People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA; v překladu Ošetřovna pro nemocná zvířata spravovaná lidmi) za svou práci při odhalování nevybuchlých min v Kambodži. Cena se uděluje za zvířecí statečnost a věrnou službu. Z dosavadních mnoha držitelů ocenění je Magawa první krysou, povětšinou se jedná o psy, kočky, koně či holuby, píše britský server BBC.



Sedmiletý hlodavec byl vyškolen belgickou charitou Apopo (což je zkratka z holandského Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling, tedy v češtině vývoj produktů pro detekci protipěchotních min), která sídlí v Tanzanii a trénuje nenápadná zvířata k detekci min a tuberkulózy již od 90. let. Na certifikát profesionálního pátrače dosáhnou po jednom roce tréninku. Magawa je schopna prohledat hřiště o velikosti tenisového kurtu za pouhých 20 minut. To by dle organizace Apopo člověku s detektorem kovů zabralo čas mezi jedním až čtyřmi dny. Tuberkulózu krysy odhalují na základě vzorku hlenu, mohou jich zkontrolovat 100 za pouhých 20 minut, což by laboratoři opět mohlo zabrat až 4 dny.

„Získat tuto medaili je pro nás opravdu poctou,“ řekl Christophe Cox, generální ředitel Apopo. „Ale jde také o velkou záležitost pro lidi z Kambodži a potažmo pro všechny ostatní na celém světě, kterým komplikují život miny.“ Kambodža od roku 1979 eviduje kvůli nášlapným minám více než 64 tisíc obětí a přibližně 25 tisícům osob způsobily výbušniny amputaci končetiny. Každý rok jde dle amerického serveru CNN o tucty lidí.

Magawa, krysa obrovská která získala prestižní medaili Marie Dickinové za hrdinské zvířecí zásluhy.

Africké pouštní krysy jsou inteligentní a snadno se cvičí. Oceněný hrdina dle organizace Apopo váží 1,2 kg a je 70 cm dlouhý, byl vycvičen v Tanzánii, kde se také narodil. I když jsou krysy obrovské, jak již název napovídá, mnohem větší než mnoho jiných druhů, Magawa je stále dostatečně malý a lehký na to, aby výbušniny neodpálil, když po nich přechází. Krysy po dokončení výcviku dokáží ucítit chemickou sloučeninu ve výbušninách, nehledají tedy samotné kovové schránky, což celý proces značně urychluje. Jakmile určí správné místo, začnou zde tlapkami poškrabávat, aby upozornili své lidské kolegy.

Během války ve Vietnamu shazovalo bomby napříč Kambodžou, Vietnamem a Laosem vícero zemí. Jen USA během čtyřletého kobercového bombardování v Kambodži spotřebovaly zhruba 2,7 milionu tun munice, dle nálezu OSN z 2019 až čtvrtina stále nevybuchla a nebezpečně čeká ukrytá pod povrchem. Mnoho min bylo v zemi také položeno během občanské války v 80. letech, která nastala po svržení Rudých Khmérů a invazi vietnamské armády.

Magawa již nyní pracuje pouze ráno po dobu půl hodiny, jelikož se blíží důchodovému věku. Nicméně generální ředitelka PDSA Jan McLoughlinová uvedla, že jeho práce s Apopo byla skutečně výjimečná. „Magawa svým přínosem přímo zachraňuje a mění životy mužů, žen a dětí, které jsou zasaženy těmito minami. Každý objev, který učiní, snižuje riziko zranění nebo smrti místních obyvatel,“ uvedla. Udělovatelé cen na svých webových stránkách uvádějí, že na světě se nachází celkově až 80 milionů dosud neodhalených min.