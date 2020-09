Synovec Escobara nalezl část pohádkového majetku. Miliony dolarů i zlaté pero ukryl narkobaron do zdi

Pablo Escobar Vykonával kriminální činnost od útlého věku, postupně se dostal až k obchodu s drogami, hlavně kokainem.

V průběhu sedmdesátých let vytvořil obrovské drogové impérium, Medellínský kartel.

Ten fungoval v 70. a 80. letech v Bolívii, Kolumbii, Panamě, Střední Americe, Peru a ve Spojených státech, stejně jako v Kanadě a Evropě.

Medellínský kartel byl ve válce se svým rivalem kartelem z Cali po většinu své existence.

V roce 1976 se Escobar, tehdy 26letý, oženil s Maríou Victorií Henaovou, které bylo pouhých 15 let.

Disponoval rozsáhlou flotilou lodí, letadel a drahých aut.

Odhaduje se, že příjmy Medellínského kartelu dosahovaly v jeho zlaté éře kolem 23 miliard dolarů ročně.

V roce 1991 se vzdal pod nátlakem místní vládě a nechal se zavřít do luxusního vězení La Catedral, které si mohl sám postavit.

které si mohl sám postavit. Po Pablově smrti v roce 1993 děti a jejich matka uprchly do Mosambiku.

Jím zanechaný odkaz je v Kolumbii brán kontroverzně. Mnozí odsoudili jeho hrozné zločiny, zatímco jiní ho považují za Robina Hooda, který pečoval o chudé.

O drogovém magnátu Escobarovi byl natočen úspěšný seriál Narcos z produkce Netflixu.