Mexický narkobaron Guzmán dostal v USA doživotí. Jeho kriminální síť přepravila drogy za 14 miliard dolarů

New York Soud ve Spojených státech ve středu podle očekávání poslal mexického narkobarona Joaquína Guzmána na doživotí do vězení. Porota ho již v únoru uznala vinného z pašování drog ve velkém měřítku. Guzmán, jemuž se přezdívá Prcek kvůli nevelkému vzrůstu a kterého Mexiko do USA vydalo v lednu 2017, se stal patrně nejznámějším narkobaronem na světě po roce 1993, kdy policie v kolumbijském Medellínu zastřelila Kolumbijce Pabla Escobara.

Newyorský soudce Brian Cogan k doživotnímu trestu uložil Guzmánovi ještě dalších 30 let vězení. V jednom z největších drogových procesů v historii USA byl shledán vinným ve všech deseti bodech obžaloby, mimo jiné z pašování kokainu, heroinu či marihuany v řádech tun nebo z plánování několika vražd.

Mexický narkobaron Guzmán chce mít vlastní módní značku El Chapo Podle americké prokuratury Guzmán stál za rozsáhlou kriminální sítí, která mezi roky 1989 a 2014 přepravila z Kolumbie do USA a do Kanady na 200 tun drog v hodnotě asi 14 miliard dolarů. Magazín Forbes ho kdysi zařadil na seznam nejbohatších lidí světa. Guzmánovu do značné míry legendární pověst přiživily dva dramatické útěky z mexických žalářů a také jeho image Robina Hooda, kterou si pěstoval mezi chudým obyvatelstvem mexického státu Sinaloa. Guzmán, který se podle právníků chystá proti verdiktu odvolat, si před vynesením trestu stěžoval na podmínky v americké vazbě. Své věznění označil za psychologické, emoční a mentální mučení 24 hodin denně a prohlásil, že čelil krutému a nelidskému zacházení. Agentura Reuters poznamenala, že Guzmán je zadržován na samotce a že věznice má podobu pevnosti. Narkobaron si během procesu snažil vymoci, aby mu soud poskytl delší vycházky na střechu káznice, kde mohou trestanci sportovat. To ale soud zamítl z obav, že by prodloužení času na cvičení mohl zneužít k útěku.