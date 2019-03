Mexický narkobaron Guzmán chce mít vlastní módní značku El Chapo

NEW YORK Mexický narkobaron Joaquín Guzmán si krátí dobu v newyorském vězení přípravou módního projektu, které chce rozjet se svou manželkou. Oznámil to v sobotu list New York Daily News. Bývalý šéf mocného drogového kartelu Sinaloa má v červnu vyslechnout rozsudek za rozsáhlé pašování drog, do té doby chce do módního světa uvést svou vlastní značku. Její jméno bude identické s jeho zločineckou přezdívkou - El Chapo (Prcek).

Jednašedesátiletý odsouzenec a jeho devětadvacetiletá manželka, bývalá královna krásy Emma Coronelová, chtějí své modely nabízet na trhu v USA a Mexiku. „Je to nápad, který jsme s Joaquínem zvažovali už dlouho. Mluvili jsme o tom ještě předtím, než ho dopravili do USA,“ řekla newyorskému listu narkobaronova manželka. Práva užívat jeho jméno jako obchodní značku byla uložena do společnosti nazvané El Chapo Guzmán.



K podnikání Mexičan potřebuje speciální souhlas soudu. Z projektu prý sám nebude mít žádné příjmy, veškerý zisk má zajistit živobytí jeho manželky a dcer.

Narkobaron byl v Mexiku už dvakrát uvězněn, ale v obou případech se mu podařilo z přísně střežené věznice uprchnout. V lednu 2017 byl vydán do USA, kde se mu prý nic takového nepodaří. Podle amerických médií na něj čeká vězení zvané Supermax ve státě Colorado. S odkazem na bývalé legendární vězení v Kalifornii se mu přezdívá Alcatraz Skalistých hor.

El Chapovi hrozí doživotí, kromě pašování drog byl usvědčen z členství ve zločinecké organizaci, držení střelných zbraní a praní špinavých peněz. Ani za mřížemi ale vyhlášený zločinec nemusí být ve svém podnikání neúspěšný, napsala agentura AP. Mnoho lidí v USA i v Mexiku prý jeho zločinecká image přitahuje.