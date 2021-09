Merkelová zachraňuje Lascheta. Křesťanští demokraté se snaží na poslední chvíli přesvědčit voliče

Šéfka německé vlády, která se držela během kampaně dlouho stranou, včera vystoupila s volebním lídrem CDU Arminem Laschetem ve východoněmeckém Stralsundu. Právě tento obvod u Baltského moře, do něhož patří například i ostrov Rujána, zastupovala Merkelová přes třicet let jako poslankyně v německém parlamentu. Příští neděli se zde kromě celostátního hlasování uskuteční i volby do zemského sněmu Meklenburska-Předního Pomořanska.



Merkelová se chystá s Laschetem i na opačný konec Německa, do Cách (Aachenu, Laschetova domovského města). „Je to taková dobrá tradice,“ uvedl k tomu kandidát CDU. Připomněl, že tam za ním Merkelová přijela i v roce 2017, když usiloval o to, stát se premiérem v Severním Porýní-Vestfálsku, což se také nakonec vyplatilo, navzdory průzkumům.

I nyní totiž platí, že necelý týden před volbami nemá řada z šedesáti milionů oprávněných voličů stále ještě jasno, komu dají hlas. Podle posledního šetření se pohybuje jejich počet stále ještě okolo patnácti procent.

Protože je končící kancléřka mezi německými voliči pořád ještě hodně populární, snaží se obě křesťanské strany (CDU a CSU) tímto způsobem ještě na poslední chvíli část nerozhodnutých přesvědčit.

I na závěrečném předvolebním mítinku, který si křesťanští demokraté naplánovali na příští pátek v Mnichově, má vedle špiček křesťanských demokratů a bavorských křesťanských sociálů, Armina Lascheta a Markuse Södera, vystoupit i Merkelová.

Bez ohledu na to, že vlastní volby ještě neproběhly, začaly se v posledních dnech ukazovat první obrysy možného povolebního uspořádání v Německu.



Již poslední televizní debata tří uchazečů o pozici spolkového kancléře, sociálního demokrata Olafa Scholze, křesťanského demokrata Armina Lascheta a zástupkyně Zelených Annaleny Baerbockové, naznačila, že SPD v případě vítězství napevno počítá, že bude ve vládě spolupracovat se Zelenými.

Obě strany již nyní vykazují výraznou míru shody, třeba v sociální a daňové politice. Podporují navýšení plošné minimální mzdy na dvanáct eur, chtějí také prosadit vyšší zdanění majetných.

„Nechci vůbec zapírat, že bych samozřejmě nejraději vytvořil vládu se Zelenými,“ prohlásil lídr SPD a stávající německý ministr financí Olaf Scholz na samém konci televizní diskuse. I předtím si se šéfkou Zelených Baerbockovou vzájemně přihrávali argumenty, jimiž se snažili zatlačit do defenzívy lídra CDU Lascheta. Jedna z moderátorek se pak Scholze přímo zeptala, zda by dal dosavadnímu koaličnímu partnerovi z CDU šanci na účast ve vládě, pokud by ji vedl? Na to Scholz odpověděl: „Nikoli, raději ne.“

Také Baerbocková dala najevo, že si přeje, aby strana dosavadní kancléřky Merkelové odešla po šestnácti letech, kdy vedla nepřetržitě vládu, do opozice.

Z toho tedy vyplývá, že jediným výsledkem, po němž může Laschet pomýšlet na pozici spolkového kancléře, je vítězství jeho strany ve volbách. Pokud by skončil jako druhý, žádná z dalších stran by s ním o budoucí vládě nevyjednávala.

Naopak sociální demokraté si budou moct v případě vítězství své partnery vybrat. Kromě Zelených by se s největší pravděpodobností pokusili přesvědčit liberální Svobodné demokraty (FDP). Záložní variantou by bylo spojenectví s postkomunistickou levicí.