Mexický pár se doznal k vraždám až 20 žen. Kusy jejich těl prodávali a vozili v kočárku

MEXIKO CITY / PRAHA Mexická policie zadržela pár, který se doznal k vraždám až dvaceti žen. Podle vyšetřovatelů měli jejich těla porcovat a vozit v kočárku. Doklady, kreditní karty i oblečení poté měli dál prodávat. Dokonce prý prodávali i části těl zavražděných žen.

Přestože pár z předměstí Mexico City nebyl ničím na první pohled nápadný, zastavila jej na ulici policie. Poté co začátkem září zmizela osmadvacetiletá Nancy Huitronová a její dvou měsíční dcera Valentina, prohledávali strážci zákona téměř všechny. Pár před sebou tlačil kočárek, se kterým jej vídali všichni sousedé.



Uvnitř dětského kočárku však policisté nenašli dítě, ale několik částí lidského těla. Při následné domovní prohlídce nalezli vyšetřovatelé uvnitř nemovitostí Juana Carlose a jeho partnerky Patricie další kusy těl. Pár je přechovával v lednicích, mrazácích, ale také v kbelících s cementem.

Zadržený muž se při výslechu vyšetřovatelům přiznal k vraždám až dvaceti žen. Jejich rozřezaná těla prý s manželkou odváželi a prodávali. Policie zatím neuvedla, kdo končetiny a torsa od manželského páru kupoval.

Během veřejného slyšení se pak muž doznal k vraždě Nancy Huitronové a popsal další dvě oběti, které vyšetřovatelé identifikovali jako třiadvacetiletou Arlet Olguinovou a devětadvacetiletou Evelyn Rojasovou.

Všechny tři ženy byly svobodné matky a zmizely během posledních měsíců. Hitronová zmizela 6. září poté, co vysadila své dvě starší dcery ve škole. Když si je pak večer nevyzvedla, vyhlásili sousedé pátrání.

Nejmladší dítě Huitronové, Valentinu, nalezla policie u její babičky. Pár prý dítě prodal poté, co zabil jeho matku.

Lákali na oblečení a pak zabíjeli

Vyšetřovatelé uvedli, že všechny zabité ženy znaly Juana Carlose a jeho partnerku, jelikož si od nich kupovaly oblečení a jídlo. Do nemovitosti je prý vždy pár nalákal nabídkou dalšího zboží, které měl mít údajně uvnitř.

Podle policie se Carlos přiznal během výslechů k tomu, že než ženy zabil a rozsekal, sexuálně je zneužil. Jejich majetek a některé části těla poté s Patricií prodávali.

Muž měl po zadržení prý požádat policisty, jestli by se nemohl osprchovat a vzít si na sebe oblek, než bude ukázán médiím. Na otázku proč by to měli policisté udělat, údajně odpověděl větou: „Protože nejsem nějaký špinavý kriminálník.“

Mexiko City je regionem s nejvyšším počtem vražd a zmizení žen v zemi. Jen od ledna do dubna letošního roku zmizelo v oblasti 395 lidí, z nichž 207 byly ženy. Nejčastěji se tak stává v tzv. no-go zónách, tedy místech, které mají pod kontrolou gangy a policie se v nich bojí hlídkovat.