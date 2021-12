Meziválečný kancléř dál rozděluje Rakousko. Nový ministr má ‚pykat‘ za to, že byl starostou jeho rodné obce

Pravicová polovina společnosti ho odjakživa považovala za mučedníka. Mezi jeho obhájci nechyběli ani někteří politici lidové strany (ÖVP), která je nástupkyní Dollfußových křesťanských sociálů a určité skupiny v katolické církvi zdůrazňující tragické okolnosti jeho smrti. Levice v něm naopak vidí diktátora a „rakouského Mussolniho“, který nechal střílet do dělníků, ochromil činnost parlamentu, pronásledoval a nechal věznit komunisty, nacisty i sociální demokraty.

Dollfuß měl za svého života vzhledem k nízké tělesné výšce a sklonu k autoritářství přezdívku „Milimetternich“, což byla narážka na dlouholetého kancléře Klemense Metternicha, jenž řídil rakouskou politiku v letech 1809 až 1848.

Aktuálně se o jeho osobnosti znovu diskutuje poté, co se stal před týdnem novým rakouským ministrem vnitra lidovecký politik Gerhard Karner. Jeho „problémem“ je, že byl až dosud starostou v Dollfußově rodné obci Texingtal, která leží zhruba 120 kilometrů na západ od Vídně.

Řadě politiků sociálních demokratů a některým Zeleným vadí, že Karner během svého působení v čele radnice nezrušil malé muzeum, které se nachází domě, kde se Dollfuß v roce 1892 narodil.

Podle nich je expozice závadná, protože chybí zařazení kancléřovy osobnosti do dobových souvislostí. Zřejmě nejvíc emocí asi budí cedule umístěná u vstupu do domku, kde se píše, že výstava je „věnována velkému spolkovému kancléři a obnoviteli Rakouska“. Sám Karner dosud muzeum podporoval s argumentem, že je prý třeba se minulosti postavit čelem a vyvodit z ní poučení do budoucna.

Naopak opoziční sociální demokraté v tom vidí vítanou záminku, jak kritizovat nově ustavenou vládu i kvůli něčemu jinému než koronavirové pandemii. Vyrukovali proto s požadavkem, aby nový ministr vnitra odsoudil období takzvaného „austrofašismu“, kdy byla podle nich policie zneužívána k potlačování politických odpůrců. Zelení, kteří nyní spolu s lidovci vládnou, jsou v dilematu i proto, že mají zájem, aby jejich koaliční spolupráce dál pokračovala.

Sporný obraz je už v muzeu

Lidovci čelí výzvám, aby se zřekli někdejšího kancléře, dlouhodobě. Řadu let například visel v prostorách jejich poslaneckého klubu v rakouském parlamentu Dollfußův obraz. Vedení strany ho odmítlo sundat s poukazem, že byl zavražděn nacisty.

Letitý problém nakonec nepřímo vyřešila až rozsáhlá rekonstrukce parlamentní budovy, kdy se museli poslanci vystěhovat do náhradních prostor. V těch, kam se na přechodnou dobu uchýlil lidovecký klub, už ale nebylo na další obraz místo. Tak skončil v muzeu.