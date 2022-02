Zeman se marně snaží poškodit naše vztahy, čílil se ukrajinský ministr. Těším se na návštěvu Lipavského, vzkázal

Zeman v neděli prohlásil, že nemá obavy z ruské vojenské agrese vůči Ukrajině. Rusové podle něj nejsou blázni. Kritizoval také dar vlády Ukrajině a postavil se proti vysílání českých vojáků k východním hranicím NATO.

„Považuji to za chřestění zbraněmi,“ řekl Zeman v Partii televizí Prima a CNN Prima News. Pokud by nějaký vojenský konflikt nastal, soustředil by se podle Zemana na separatistický Donbas na východě země.

Prezident se také vyslovil proti přijetí Ukrajiny do NATO, neboť aliance „zásadně nepřijímá země, kde je občanská válka“. Ukrajina podle Zemana takovou zemí je, byť válka tam nyní má podobu zamrzlého konfliktu v oblasti Donbasu.

Šéf ukrajinské diplomacie reagoval právě na tyto výroky. Český prezident se podle něj marně snaží poškodit česko-ukrajinské vztahy. To však prý skončí „dalších neúspěchem“.

„Těším se na návštěvu Jana Lipavského. Reprezentuje odpovědnou vládu, která chápe nebezpečí ruské agrese vůči Ukrajině pro Česko a pro celou Evropu,“ napsal Kuleba na Twitteru. Český ministr zahraničí Lipavský zahájí dvoudenní návštěvu Ukrajiny v pondělí.

Premiér Petr Fiala začátkem týdne ujistil ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise, že Česká republika stojí plně za Ukrajinou a odmítá jakékoli formy ruské agrese. Podle Lipavského by se Česko mělo podílet na nasazení nových aliančních jednotek ve státech východního křídla NATO.

Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo proruské povstalce v Donbasu, hromadí v blízkosti ukrajinských hranic na 100 tisíc vojáků, ale popírá, že by chystalo útok proti svému sousedovi. Podle Spojených států je však hrozba invaze reálná.