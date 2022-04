Černochová jednala v USA o obranné dohodě. Zakázky pro Česko mají mít prioritu

Ministři na jednání podepsali smlouvu o spolupráci mezi českým a americkým zbrojním průmyslem. Tuto dohodu připravila už předchozí vláda Andreje Babiše. Podle ministerstva obrany bude smlouva platná deset let a jejím účelem je zajistit, aby podniky z jednoho státu, které chtějí dodávat vojenský materiál do druhé země, nebyly diskriminovány.

„Dohoda významně usnadní podnikům českého obranného a bezpečnostního průmyslu získat americké obranné veřejné zakázky, což je v tuto chvíli blokováno americkou legislativou, která preferuje dodavatele z USA,“ uvedlo ministerstvo.

Podpis smlouvy Černochová označila za signál, že Spojené státy mají zájem s Českem smlouvy uzavírat. S Austinem si potvrdili zájem na vzniku česko-americké obranné dohody, kterou má v současné době se Spojenými státy uzavřenou už většina států NATO.

„Ráda bych oficiálně potvrdila český záměr podepsat Dohodu o obranné spolupráci (DCA - Defense Cooperation Agreement), která posílí naši pozici dobrého spojence Spojených států,“ řekla Černochová.

Ministerstvo již dříve uvedlo, že dohoda právně zastřeší dlouhodobou spolupráci mezi Českem a Spojenými státy v obranné oblasti a posílí českou kooperaci s USA i atlantickou vazbu. Jednání o konkrétní podobě smlouvy budou zřejmě trvat několik měsíců.

Obranná dohoda by měla mít oproti podobným americkým smlouvám s jinými státy obecnější charakter. Nebude například obsahovat zmínku o přesných počtech vojáků. Zmíněno v ní nebude ani zřízení americké základny v Česku. O ní ministři na dnešním setkání nemluvili, řekla po konci schůzky Černochová českým novinářům.

Ministerstvo obrany @ObranaTweetuje Jsme připraveni prohloubit spolupráci s USA. Ministryně @jana_cernochova v Pentagonu oficiálně oznámila záměr sjednat v dalších měsících dohodu o obranné spolupráci, tzv. DCA. S @secdef Austinem také probrala, jak Česku mohou USA pomoct v urychlení modernizačního úsilí. #Spojenci

Ministryně Austina na začátku jednání ujistila, že se Česká republika chystá dodržet závazek vůči Severoatlantické alianci a v roce 2025 vydávat na svou obranu dvě procenta HDP.

Černochová také zmínila spolupráci při vytváření alianční jednotky na Slovensku. Své jednotky se NATO rozhodlo na Slovensko a do dalších východních členských zemí vyslat v reakci na ruskou agresi na Ukrajině. Česká republika bude slovenskému uskupení velet, vojáky tam vyšlou i Spojené státy.

Černochová: Snažíme se ukončit závislost na Rusku

Ministryně věří, že obranná dohoda prohloubí vzájemnou spolupráci nejen v rámci NATO, ale také při modernizaci české armády. „Snažíme se nahradit zastaralé sovětské vybavení moderními vojenskými systémy a ukončit naši závislost na Rusku,“ poznamenala ministryně.

Česko je podle ní uprostřed jednání o získání dalších vrtulníků Bell, ale zároveň musí řešit budoucnost těžké brigády a stíhacích letadel. „Proto bych se ráda zeptala na možnosti spolupráce konkrétně v těchto oblastech,“ uvedla.

V úvodním vystoupení, u kterého mohla být média, Austinovi připomněla také českou pomoc Ukrajině v podobě přijetí 300 000 uprchlíků, diplomatické podpory i poskytnutí vojenského materiálu. „Nemůžeme ustoupit ruské agresi a válečnému zločinci (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi,“ řekla. Austina ujistila, že Česko je připraveno na Ukrajinu poslat více vojenského vybavení.

Na závěr svého úvodního projevu Černochová pozvala Austina do Prahy.

Americký ministr řekl, že se s Černochovou potkávají v kritickém okamžiku pro evropskou bezpečnost kvůli nevyprovokované agresi Ruska na Ukrajině. Ocenil pomoc, kterou Česko Ukrajině poskytuje. Vyzdvihl také české zapojení do alianční skupiny na Slovensku. Připomněl také jeden z hlavních cílů cesty Černochové do USA, a to repatriaci ostatků generála Františka Moravce.