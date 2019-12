Mír na Donbase zajistí jen ústupky. Čerstvě se odmlčela ‚databáze zrádců‘ ukrajinských radikálů

PAŘÍŽ/PRAHA „Domluvili jsme se, že se budeme dál domlouvat,“ prohlásil šéf ukrajinské energetické společnosti Naftogaz Jurij Vitrenko. Výsledek pondělních pařížských jednání normandské čtyřky, tedy představitelů Ruska, Ukrajiny, Francie a Německa o míru na Ukrajině, tím vystihl docela přesně.

Kyjev je nyní ve sporu s Moskvou tím hodnějším a vstřícnějším, soudě alespoň podle řady někdy i nenápadných počinů. Čerstvě se například odmlčela „databáze zrádců“, server Mirotvorec provozovaný radikály napojenými na ukrajinskou tajnou službu SBU. Zelenskyj také během summitu pozval na Ukrajinu ruské novináře a už začátkem podzimu skončilo tvrdé jádro zastánců glorifikace nacionalistů v ukrajinském Institutu národní paměti.

Ukrajina před summitem také přijala takzvanou Steinmeierovu formuli o uspořádání voleb na Donbase a přiznání zvláštního statusu separatistickým teritoriím. Moskva proti tomu žádný ústupek neučinila, jen blahosklonně dala najevo ochotu jednat.

Ne federalizaci Ukrajiny

Téma federalizace paroduje už jeden z dílů seriálu Sluha lidu se Zelenským jako prezidentem v hlavní roli, natočený a odvysílaný ještě před jeho zvolením. Ukrajina se v něm rozdrobila na množství státečků včetně jantarové či židovské republiky, sovětský Donbas a banderovský Lvov. Zelenskyj se však ubránil nutkání uzavírat kompromisy a vymezil linie, za které už nepůjde. „První je nepřípustnost federalizace. Ukrajina je jednotný stát, to je neměnný článek v ústavě a základní princip existence země. Druhé je odmítnutí toho, aby kdokoli měl vliv na naše směřování a rozvoj,“ prohlásil ukrajinský prezident.

Problém je tu vystižen trefně, protože s přiznáním federálního statusu doněcké a luhanské republice se podobné požadavky mohou objevit i jinde. Nakročeno k tomu má Zakarpatsko se silnou maďarskou a nepřiznávanou rusínskou menšinou, citlivá je Oděsa i Chersonská oblast se silnými proruskými tendencemi. Separatistické hnutí může podnítit i někdo z oligarchů svými penězi.

Zásadní rozpory panují v otázce provedení voleb na Donbase. Zelenskyj trvá na tom, že se musí uskutečnit podle ukrajinských zákonů a musí je uznat kromě OBSE i centrální volební komise v Kyjevě. Ještě před jejich konáním se musí stáhnout „všechna zahraniční vojska a technika“ a Ukrajina musí získat kontrolu nad hranicí mezi Ruskem a neuznanými republikami kolem Doněcka a Luhanska.

Rusko chce nejprve volby, až potom stažení a kontrolu nad hranicí. Putin vyjádřil na setkání se svým poradním sborem pro lidská práva názor, že pokud by Ukrajina uzavřela hranici vojsky, následoval by stejný masakr jako v červenci 1995 v bosenské Srebrenici (bosenští Srbové tam zmasakrovali na 8000 Muslimů). „Viděli jsme, jak prezident Zelenskyj vedl debaty s nacionalisty. Je jasné, kdo je silnější,“ řekl Putin.

Tady jde ale buď o nepochopení situace, nebo záměrnou lež. Nacionalisty straší ruská propaganda už od dob anexe Krymu. Ti skutečně existují a mají dost sil na to, aby občas někomu z odpůrců vypálili dům nebo svrhli pomník. Tak silní a sešikovaní, aby vytáhli na Donbas a vypalovali tam vesnice, ale nejsou. A pokud by se o to přece jen pokusili, dá se očekávat, že by je bezpečnostní složky zastavily a nedopustily opakování událostí jako v Oděse v květnu 2014, kde při požáru domu odborů zemřelo 48 lidí hlavně z řad proruských aktivistů.

Bude model Podněstří?

Konkrétním výsledkem schůzky je výměna zajatců, která se má uskutečnit ještě do konce roku. Do března 2020 by se také měla stáhnout vojska z dalších tří míst na linii dotyku a až do konce roku má na linii dotyku platit příměří. O něco progresivněji jednaly obě strany taky o plynu, kde chce Ukrajina delší, až desetiletý kontrakt na dodávky od Ruska. Putin nabídl Ukrajině čtvrtinovou slevu, pokud se domluví na „společné poctivé práci“.

Bezesporu nejdůležitějším výsledkem ale je, že jednání budou už za čtyři měsíce pokračovat, dosud totiž byly rozhovory tři roky zamrzlé. Domluva rozhodně nebude jednoduchá. Obě strany – a víc Ukrajina, která je tu ve slabší pozici – budou muset připustit kompromisy. A spíš než návrat Donbasu pod křídla Ukrajiny se dá očekávat další Podněstří, tedy zamrzlý konflikt už sice bez vojska, ale se zachováním vlivu Moskvy a jí řízených separatistů.