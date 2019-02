Mladá Britka, která se připojila k IS, porodila chlapce. Chce se vrátit domů

LONDÝN Devatenáctiletá Britka, která v roce 2015 odešla se svými dvěma kamarádkami do Sýrie, aby se připojila k teroristické organizaci Islámský stát, porodila chlapce. Shamima Begumová před několika dny v rozhovoru s listem The Times řekla, že se chce vrátit do Británie.

Právník rodiny této dívky v neděli uvedl, že ona i její dítě jsou v dobrém zdravotním stavu. Begumová v současnosti žije v uprchlickém táboře v severní Sýrii. Už dříve porodila dvě děti, zemřely ale v důsledky podvýživy a nemocí. Její rodina si nyní dělá starosti o její psychický stav i o zdraví novorozeného chlapečka.



Londýňanky Begumová, Amira Abaseová a Kadiza Sultanaová utekly z domova ve věku 15, respektive 16 let. Sultanaová zemřela při náletu v roce 2016. Podobně jako tisíce jiných mladých Evropanů se nechaly nalákat do samozvaného chalífátu, který na obsazených částech Sýrie a Iráku vyhlásil Islámský stát.

Begumová v rozhovoru pro The Times uvedla, že rozhodnutí připojit se k extremistům nelituje. Agentura AP podotýká, že její právní situace je nejasná. Pokud se vrátí do Británie, může jí hrozit stíhání kvůli podpoře Islámského státu.

Americký prezident Donald Trump v noci na neděli vyzval evropské spojence USA, aby si vzali zpět přes 800 islamistů, kteří přišli bojovat v řadách Islámského státu a které Američané zadrželi v Sýrii. Trump vzkázal Evropanům, aby je postavili před soud.