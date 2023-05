Tři pokusy a 12 tisíc let. Moderní lidé kolonizovali Evropu s obtížemi

„První dvě z těchto vln selhaly, ale třetí se podařila zhruba před 42 tisíci lety,“ uvedl pro list The Guardian Ludovic Slimak z univerzity v Toulouse, který vede vykopávky ve Francii. „Poté v Evropě převzali vládu moderní lidé. Neandrtálci, kteří se na kontinentu vyvinuli, vymřeli,“ dodal.

Výzkum, publikovaný v časopise Plos One, je podle deníku The Guardian kontroverzní, protože z něj vyplývá, že usazení moderního člověka v Evropě trvalo přibližně 12 tisíc let. Zdaleka se nejednalo o rychlé ovládnutí kontinentu, ale zdlouhavou záležitost, která zahrnovala cestu podél Středozemního moře, než se předkové současných lidí vydali na sever údolím řeky Rhôny.

Práce je podle listu sporná také proto, že zpochybňuje původ jedněch z klíčových pravěkých kamenných nástrojů, které byly objeveny ve střední Francii. Jedná se nástroje takzvané châtelperronské kultury pojmenované podle vesnice, kde byly v 19. století poprvé nalezeny.

Zásadní je, že tyto nástroje, které se vyznačují elegantními, štíhlými čepelemi a důmyslnou konstrukcí, byly od té doby připisovány - mnohými, ale ne všemi vědci - neandertálcům. Podle těchto odborníků se jednalo o důkaz, že neandertálci byli schopni pokročilé výroby a komplexního chování.

Slimak však tento názor odmítá. „Châtelperronské nástroje jsou rukodělnou prací moderních lidí a vzhledem k jejich podobnosti s kamennými nástroji, které se vyráběly na Blízkém východě, usuzujeme, že je tam přinesl Homo sapiens, když se stěhoval do Evropy,“ uvedl.

3. května 2023

Podle profesora Chrise Stringera z londýnského Přírodopisného muzea je to tvrzení, které jistě vyvolá kontroverzi. „Je to provokativní a ambiciózní práce,“ řekl listu Observer. „Zejména tvrdí, že châtelperronské nástroje, o nichž se obvykle předpokládá, že jsou produktem neandrtálců, byly ve skutečnosti dílem Homo sapiens,“ doplnil.

Proč ale moderní lidé potřebovali tři pokusy, než se jim v Evropě podařilo usadit? Zřejmě kvůli nedostatečným počtům v prvních dvou migračních vlnách.

Pak přišla třetí vlna a tentokrát se zdá, že předkové dnešních lidí skutečně měli početní převahu, dodal Slimak. „Když přišli potřetí, moderní lidé tak učinili s opravdu obrovskou vlnou a začali budovat sociální sítě nikoli s neandrtálci, ale s jednotlivými malými oddělenými skupinami Homo sapiens, aby vybudovali obrovskou síť po celé Evropě. A to nakonec odstartovalo úpadek neandrtálců v Evropě,“ řekl.