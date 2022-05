Vojenská akce není v zájmu nikoho, nechce ji ani Podněstří, říká moldavský velvyslanec

Musíme dělat, co umíme, abychom se vyhnuli eskalaci, která by pak mohla přivést Moldavsko do války, říká velvyslanec Codreanu. „Jsem přesvědčen, že přesně to si uvědomují i v Podněstří,“ doplňuje diplomat.

Lidovky.cz: Jak se Moldavsko, o kterém se mluví jako o dalším možném ruském cíli, dívá na situaci na Ukrajině?

Agresi Ruské federace odsoudilo. Podporujeme ukrajinský lid, od počátku války jsme otevřeli hranice a hostíme ukrajinské uprchlíky. Z Ukrajiny do Moldavska dosud přišlo okolo 460 tisíc lidí, tedy to je počet těch, kteří překročili naše hranice, z nich zhruba 93 tisíc v zemi zůstává. Snažíme se pro ně připravit vhodné podmínky a ubytování. Když si vezmete, že v Moldavsku žije na 2,6 milionu lidí, ukrajinští uprchlíci už tvoří od tří do pěti procent populace. Naštěstí už začíná přicházet pomoc od našich partnerů z OSN, Evropské unie a dalších. Doufáme, že se situace nezdramatizuje, protože pokud bude válka expandovat, přijde mnohem víc uprchlíků. A to by byla pro Moldavsko opravdu velká výzva. Do uprchlické krize jsme spadli ihned po té covidové, ekonomické, a společenské důsledky už jsou tedy vidět.