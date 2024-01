Sociální média by holokaustu zabránila, prohlásil Musk při návštěvě Osvětimi

„Kdyby byly sociální sítě, myslím, že by bylo nemožné to skrýt,“ řekl Musk o průmyslovém vraždění v Osvětimi. „A pokud by zde byla svoboda slova, taktéž,“ dodal, že i její neexistence přispěla k vyhlazování Židů. Poznamenal, že nacistický vůdce Adolf Hitler po uchopení moci umlčel kritické hlasy a převzal kontrolu nad tiskem.

Majitel sociální sítě X se označuje za „absolutistu svobody projevu“. Tvrdí, že by mělo docházet k co nejmenšímu omezování názorů, výjimkou jsou ty trestného charakteru. Vše ostatní mu zavání totalitární kontrolou a cenzurou. Musk je dlouhodobě kritizován, že umožňuje na své síti šíření nenávistivých projevů, včetně těch antisemitských.

V listopadu vyvolal pobouření svými tweety, které reagovaly na uživatele obviňujícího Židy z šíření nenávisti proti bělochům. „Řekl jsi skutečnou pravdu,“ napsal Musk. Poté, co se ze sítě X začali stahovat inzerenti, uvedl, že tento příspěvek byl „nejhloupější“, jaký kdy napsal, dodala AP.

Během návštěvy Polska podnikatel jihoafrického původu odmítl, že by byl antisemita. Připustil ale, že byl naivní ohledně rozšířené nenávisti k Židům.

„V kruzích, ve kterých se pohybuji, nevidím téměř žádný antisemitismus. Dvě třetiny mých přátel jsou Židé,“ uvedl. „Jsem svým společenstvím Žid, jsem Žid svými ambicemi,“ zavtipkoval.

Muska vyfotografovali fotoreportéři při návštěvě Březinky u Osvětimi, kde nacisté zřídili vyhlazovací tábor. Podnikatel místo soukromě navštívil se svým synem X Æ A-12, kterého nesl na ramenou. Doprovázel jej konzervativní americký komentátor židovského původu Ben Shapiro a předseda Evropského židovského sdružení (EJA) Menachem Margolin, jenž ho vyzval, aby místo hrůz holokaustu navštívil.

Během krakovské konference EJA o antisemitismu na internetu Musk tvrdil, že audity, vypracované na zakázku jeho platformy, ukázaly, že na X je mnohem méně antisemitismu než v jiných aplikacích, například na TikToku. Musk neprozradil, kdo byl autorem auditu, ani další podrobnosti, uvedla agentura Reuters.

Při dotazu od Shapira na vyvažování svobody slova a řešení nenávistných projevům podnikatel odvětil, že X dává přednost svobodě slova. „Myslím, že nakonec vyhrává svoboda projevu. Pokud někdo tvrdí něco nepravdivého, tak zejména na naší platformě na to můžete odpověděl a opravit to. Takže pokud se někdo pokusí prosadit nepravdu, jako je popírání holokaustu, lze to okamžitě napravit,“ dodal podle Reuters.

Bývalý francouzský premiér Manuel Valls, jenž se krakovské konference rovněž zúčastnil, varoval, že právě sociální média pomohla rozšířit antisemitismus pod rouškou kritiky Izraele. Podle něj mají nebezpečnou roli a „právě zde se odehraje hlavní bitva“.

Sám Musk se postavil za Izrael v jeho válce proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás. Miliardář řekl, že jej ohromila podpora Palestincům na Západě. „Musíme přestat uplatňovat zásadu, že slabší strana je obvykle vždycky v právu, to prostě není pravda. Pokud jste utlačovaná nebo slabší strana, neznamená to, že jste v právu,“ zkritizoval Západ.

Jméno Osvětim (Auschwitz) je vnímáno jako symbol holokaustu a ztělesnění zla. Jen tam nacisté zabili více než milion lidí, většinou Židů. V celé Evropě během holokaustu zavraždili kolem šesti milionů Židů, připomněla německá tisková agentura DPA.