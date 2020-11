Musk se opakovaně testoval na covid, dvakrát pozitivně, dvakrát negativně. Zapomněl na důležitou vlastnost testů

„Děje se zde něco extrémně podvodného. Dnes jsem byl čtyřikrát testován na covid. Dva výsledky testů byly negativní, dva vyšly pozitivně. Ten samý přístroj, stejné testy, stejná sestřička. Antigenní rychlotesty od společnosti BD,“ napsal Musk na svém twitterovém profilu. Posléze dodal, že pokud se to děje jemu, děje se to i ostatním.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.