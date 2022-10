Putin chce obrátit Ukrajince proti svým lídrům. V Mykolajivu už kypí hněv

„Ano, Rusko vyhodilo potrubí do povětří, ale hodně toho závisí na našich vůdcích,“ říká Elizaveta Kačuková rozčileně poté, co cisternové vozy vydávající čistou vodu vyschly a ona musí jít domů s prázdnou. „Kdyby utratili peníze, jak je potřeba, neměli bychom tento problém,“ dodává.

Není jediná, kdo je v poničeném a stále ostřelovaném městě nespokojený se stavem věcí, pomalým tempem oprav a stěžuje si na ukrajinské představitele. Podle listu The New York Times někteří obyvatelé kritizují vedení města, i když si uvědomují, že jsou to Rusové, kteří mohou za jeho bídnou současnou podobu.

„Takto se prostě nedá žít,“ říká Julia Kravetsová, která se stará o novorozeně. „Vypadává elektřina, vypadává voda a někdo za to musí být zodpovědný. Viním z toho našeho starostu,“ stěžuje si.

Město od dubna trpí nedostatkem čisté vody. Jediný centralizovaný přívod cíleně poškodili Rusové v době, kdy ještě okupovali oblast, zjistila po pověření satelitních snímků stanice BBC. V době sabotáže se u vodovodu nacházely ruské tanky. Ukrajinci kvůli tomu nemohli závadu opravit.

I když se ukrajinská protiofenzíva přiblížila k dotčené oblasti, podle městských představitelů nelze vodovod opravit, dokud je území zaminované a Rusové jej ostřelují. Kdy se situace zlepší, není jasné.

Obyvatelé města se tak musí spoléhat na sporadické a nedostatečné dodávky čerstvé vody přivezené cisternami. Vedení města napojilo potrubí přímo do Černého moře a čerpá do domů slanou vodu, tu ale nelze pít nebo ji používat na vaření.

„Připadáme si jako lidé druhé kategorie,“ říká o hrozivých podmínkách ve městě Kačuková „Nebyli jsme chudí. Byli jsme zvyklí na dovolenou na pláži každý rok,“ dodává.

Putinova taktika

Podle listu The New York Times Mykolajiv slouží jako testovací prostředí pro novou Putinovu taktiku. Zatímco se mu nedaří porazit Kyjev vojensky, provádí údery na civilní struktury, energetickou síť či přehrady, aby Ukrajincům co nejvíce znepříjemnil nadcházející zimu.

Šéf Kremlu zřejmě doufá, že se mu podaří vyvolat hněv Ukrajinců vůči svým lídrům, uvádí Daniel Speckhard, bývalý americký diplomat pověřený obnovou Iráku. Právě v Iráku se odehrál podobný scénář. Ačkoliv elektrickou síť sabotovali odpůrci Američany podporované vlády, mnoho Iráčanů obviňovalo právě Bagdád a Washington.

„Putin pracuje prostřednictvím místního politického systému. Lidé začínají být nespokojeni se svými politickými vůdci, a ti tak musí odvrátit svou pozornost od války,“ dodává Speckhard.

Že Rusko se cíleně snaží vyvolat rozbroje, si myslí i sami Ukrajinci. „Rusové nás chtějí zničit a vyvolat občanské nepokoje. Chtějí, abychom přinutili naši vládu ke kapitulaci,“ říká o nočních útocích, které místní připravují o vzácný spánek, jeden z obyvatel města Hennadij Herulo.

„Naštěstí, většina lidí je rozumná a viní okupanty, viní agresory,“ míní Borys Dudenko, ředitel městských vodáren. „Někteří si vždycky budou stěžovat. A viní mě i starostu za to, že jejichž životy jsou mizerné,“ doplňuje.

I když je Kačuková vůči vedení města kritická, neoslabuje to u ní odpor k Rusům. „Neměli bychom vyjednávat s teroristy. Nechceme příměří. Chceme vítězství,“ uzavírá.

29. června 2022