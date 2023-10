Ztráta vlasti, nejhorší tragédie po genocidě. Západ se k nám chová pokrytecky, říká arménský novinář

Lidovky.cz: Co pro arménskou společnost znamená ztráta Náhorního Karabachu?

Ztráta Arcachu (druhý název pro neuznanou Náhornokarabašskou republiku a současně označení pro jednu z provincií starověkého Arménského království – pozn. red.) je pro Armény nevyslovitelně obrovskou tragédií. Je to ztráta historické vlasti. Arméni zde žili tisíce let. Mesrop Maštoc, autor arménské abecedy, ji začal v 5. století vyučovat v klášteře Amaras, který se nachází v Arcachu.

Tato ztráta je druhou největší tragédií v dějinách Arménie hned po genocidě v roce 1915.