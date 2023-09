Výbuch skladu v Karabachu má už 125 obětí, z oblasti prchají tisíce Arménů

Nejméně 125 životů si vyžádal pondělní výbuch skladu pohonných hmot v Náhorním Karabachu. Podle agentury Armenpress to v úterý uvedla arménská ministryně zdravotnictví Anahit Avanesjanová s tím, že těla obětí byla převezena do Arménie. Předchozí bilance úřadů Náhorního Karabachu, který je obklopen Ázerbájdžánem a kde žijí převážně Arméni, hovořila o 20 mrtvých a 290 zraněných. Z Karabachu odešlo do Arménie už přes 28 tisíc lidí.