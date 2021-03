Nákup roušek v Německu provází stín korupce. Kvůli kauze končí dva poslanci, na kobereček musí i ministr Spahn

BERLÍN/PRAHA Kvůli provizím za obstarávání ochranných zdravotních prostředků končí dva poslanci. Co vysvětlovat má i ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Teď o nich mluví celá země. Čelí podezření, že loni na jaře, během první vlny pandemie, kdy všude v Evropě chyběly roušky a jiné ochranné prostředky, získali tučnou provizi za zprostředkování obchodů za účelem jejich nákupu.



Löbel měl získat 250 tisíc eur za roušky pro několik domovů seniorů. Nüßlein dostal provizi 660 tisíc eur, když pomohl navázat kontakt mezi státní agenturou pro veřejné obstarávání a výrobci. Oba politici mezitím ustoupili veřejnému tlaku a oznámili odchod z politiky.

Vystoupili rovněž ze svých stran – Nüßlein byl poslancem za bavorské křesťanské sociály (CSU), Löbel zastupoval křesťanské demokraty (CDU). Pro stranu kancléřky Angely Merkelové je to hodně nepříjemné i kvůli dvojím důležitým regionálním volbám, jež proběhnou již o nadcházejícím víkendu.

Podivné aktivity okolo ochranných prostředků vrhly stín na ministra zdravotnictví Jense Spahna. Podle informací portálu Business Insider se podařilo zajistit Nüßleinovou korespondenci s úředníky resortu. V e-mailu jim poslanec píše: „JS řekl, že to mám s vámi probrat. Bylo by to ale potřeba vyřešit brzy.“

Univerzální fackovací panák

Je pravděpodobné, že iniciálami měl poslanec na mysli právě Jense Spahna. Ministerstvo na to reagovalo prohlášením, že je naprosto běžné, že když někdo kontaktuje ministra v nějaké záležitosti, dostanou to pak na starost ministerští úředníci.

Sám Spahn se pokusil přejít do ofenzivy. Nedávno oznámil, že zveřejní jména všech poslanců, kteří jakýmkoli způsobem intervenovali ve prospěch firem nabízejících dodávku roušek či jiných ochranných prostředků.

Ministr ovšem čelí kritice nejenom kvůli okolnostem, jež provázely nákup roušek. V posledních týdnech jsou mu připisovány prakticky všechny problémy související se zvládnutím pandemie v zemi. Stal se tak z něj „univerzální fackovací panák“. Opozice i některé sdělovací prostředky o něm začali psát jako o „Spahnovi bez plánu“ („Spahn ohne Plan“).

Ještě loni v prosinci přitom byl ministr velmi oblíbený, když se mu podařilo na přechodnou dobu předhonit v žebříčcích popularity i samotnou kancléřku. Souviselo to i s očekáváním, že brzy začne očkování. I když se s podáváním vakcín odstartovalo v celé Evropské unii ve stejnou dobu, začala očkovací kampaň v Německu ztrácet rychle na tempu.

Před nedávnem navíc odhalil týdeník Der Spiegel další problém. Loni na podzim, pouhý den předtím, než Spahn oznámil, že má covid, se měl údajně zúčastnit večeře s potenciálními sponzory CDU. Stalo se tak přesto, že v té době vláda vyzývala občany, aby omezovali kontakty na minimum.

Ministr se sice obhajoval slovy, že při večeři byla dodržena všechna pravidla, včetně dostatečných rozestupů a nošení roušek, které byly odloženy až u stolu. Mohl ale vzniknout dojem, že zatímco káže vodu, sám pije víno.

Aby toho nebylo málo, nevyšel Spahnovi ani jeho plán, aby byly od 1. března v Německu pro všechny zájemce k dispozici bezplatné antigenní rychlotesty. Zatrhla mu to kancléřka Merkelová, údajně proto, že to celé nebylo dostatečně promyšlené. Někteří komentátoři za tím ale vidí i jiný motiv: Spahn patřil k největším kritikům Merkelové a její migrační politiky během uprchlické krize let 2015 a 2016, což mu kancléřka údajně nemůže zapomenout.