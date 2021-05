Napětí narůstá. Při střetech v Jeruzalémě bylo zraněno nejméně 163 Palestinců a šest policistů

JERUZALÉM Nejméně 163 Palestinců a šest izraelských policistů bylo zraněno při večerních střetech u jeruzalémské mešity Al-Aksá. S odvoláním na palestinské zdravotníky a izraelskou policii o tom napsala agentura Reuters. Střety přichází v době zvýšeného napětí kvůli možnému nucenému vystěhování několika palestinských rodin z jejich domovů ve východním Jeruzalémě.

Střety u mešity Al-Aksá podle agentury AP vypukly poté, co izraelská policie na místě posílila nasazení v době večerních modliteb. Věřící podle ní směrem k policii házeli židle, boty a kameny, načež policie začala střílet, použila slzný plyn a zábleskové granáty.



Podle palestinských zdravotníků bylo při večerních střetech na třetím nejposvátnějším místě islámu zraněno nejméně 163 Palestinců. Mnohé z nich zasáhly pogumované projektily, a to do hlavy či oblasti očí. Více než 80 Palestinců bylo podle Červeného půlměsíce hospitalizováno. Zranění utrpělo podle sdělení izraelské policie také šest policistů.

Ke střetům dochází v době zvýšeného napětí ve východním sektoru Jeruzaléma a na Západním břehu Jordánu, dvou palestinských územích okupovaných od roku 1967 Izraelem.



Izrael obsadil východní Jeruzalém za války v roce 1967, připojil ho ke zbytku města a celé je nyní označuje za svou metropoli. Je to v rozporu s mezinárodním právem a Palestinci stále chtějí, aby byl východní Jeruzalém hlavním městem jejich budoucího státu.

Už dříve izraelské bezpečnostní složky zastřelily dva Palestince poté, co tři muži začali střílet na izraelskou základnu na Západním břehu Jordánu.

Ve východojeruzalémské čtvrti Šajch Džarráh Palestinci mezitím demonstrují denně zhruba týden. Protesty souvisejí s odvolacím řízením, v němž má soud rozhodnout o vystěhování desítek Palestinců, do jejichž domů se hodlají nastěhovat židovští osadníci.

Americké ministerstvo zahraničí nad současnou situací v Jeruzalémě vyjádřilo hluboké znepokojení a vyzvalo obě strany k deeskalaci. Zároveň vyjádřilo znepokojení nad hrozícím vystěhováním Palestinců. „Je zásadní vyhnout se jednostranným krokům, které by zhoršily napětí nebo nás odvedly dále od míru. A to by zahrnovalo vystěhování, osadnickou aktivitu a demolice domů,“ řekla novinářům ve Washingtonu mluvčí amerického ministerstva zahraničí Jalina Porterová.

Jordánsko, které s Izraelem uzavřelo mírovou dohodu v roce 1994 a je správcem komplexu, v němž se nachází mešita Al-Aksá a muslimská svatyně Skalní dóm, v pátek označilo „pokračující ilegální aktivity a provokativní kroky Izraele“ za „nebezpečnou hru“. „Budování a rozšiřování osad, zabavování pozemků, ničení domovů a deportace Palestinců z jejich domovů jsou nezákonné praktiky, které udržují okupaci a podkopávají šance na dosažení spravedlivého a komplexního míru, který je regionální a mezinárodní nutností,“ uvedl na twitteru jordánský ministr zahraničí Ajmán Sadáfí.

Vůdce ozbrojeného křídla palestinského radikálního hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy, Muhammad Díf tento týden varoval Izrael, že za vyhánění Palestinců z východního Jeruzaléma draze zaplatí.