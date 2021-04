Navalnyj se přirovnal k chodící kostře. Veškerá jeho léčba zatím spočívala jen v infuzi, tvrdí jeho právník

MOSKVA Veškerá léčba, kterou zatím v nemocnici dostal vězněný ruský opoziční předák Alexej Navalnyj, spočívá v nitrožilní infuzi s glukózou, uvedl v úterý na twitteru Navalného právní zástupce Vadim Kobzev. Sám Navalnyj v úterý pozdravil na sociálních sítích, přirovnal se k chodící kostře a poděkoval za podporu v Rusku i v zahraničí.

Obavy o zdraví známého kritika Kremlu vyjádřili nejen jeho spolupracovníci, ale také představitelé ruských lékařských odborů a mnozí zahraniční představitelé včetně německé kancléřky Angely Merkelové. Jeho příznivci plánují ve středu v Moskvě rozsáhlou demonstraci.



Kobzev napsal, že Navalnému 18. dubna, kdy byl hospitalizován, na čtvrtý pokus nakonec dokázali v nemocnici zavést kapačku s glukózou. V pondělí se pak podle advokáta tři zdravotní sestry dohromady šestkrát pokusily zavést pacientovi ještě jednu infuzi, leč bezúspěšně.

„Tím takzvané léčebné procedury ruské vězeňské služby (FSIN) skončily. Dál nic nebylo,“ podtrhl Kobzev. Právník upřesnil, že Navalnyj leží v nemocnici pro pacienty s tuberkulózou ve vězeňské kolonii číslo tři ve Vladimirské oblasti.

„Kdybyste mě teď viděli, tak byste se zasmáli. Po cele vrávoravě chodí kostlivec,“ uvádí Navalnyj v příspěvku na instagramu. Kritik Kremlu upřesnil, že advokát, kterého k němu v pondělí pustili na pět minut, ho informoval o akcích na jeho podporu.

„Ohromné díky vám všem. Takových jako jsem já, který nemám nic kromě hrnku s vodou, naděje a víry ve své přesvědčení, je opravdu mnoho. Jak v Rusku, tak v zahraničí,“ doplnil Navalnyj.

Ruská federální vězeňská služba (FSIN) v pondělí oznámila, že Navalnyj byl převezen do vězeňské nemocnice. Jeho zdravotní stav přitom označila za uspokojivý, přestože nezávislí lékaři už několik dní upozorňují, že kritikovi Kremlu hrozí vážné zdravotní komplikace. Na konci března Navalnyj ohlásil hladovku, pomocí níž chtěl docílit, aby k němu byl puštěn pozvaný lékař. Opoziční předák si stěžoval na silné bolesti zad a pravé nohy. V sobotu představitelé ruských lékařských odborů, kteří prozkoumali Navalného laboratorní výsledky, uvedli, že Navalnyj má zvýšené riziko selhání ledvin.

Navalnyj byl zatčen v lednu bezprostředně po návratu z Německa, kde se zotavoval z loňské srpnové otravy. Podle západních laboratoří byl otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj připisuje svou otravu ruskému prezidentovi Putinovi a tajné službě FSB. Moskva to popírá, vyšetřit otravu ale odmítá. V únoru ruský soud Navalnému změnil dříve uložený podmíněný trest za zpronevěru na nepodmíněný a poslal ho zhruba na 2,5 roku do vězeňského tábora. Západní výzvy k osvobození Navalného a vyšetření otravy Moskva odmítá jako vměšování do vnitřních záležitostí Ruska.

Navalného podporovatelé svolávají na středu večer do centra Moskvy protesty proti jeho věznění. Moskevská radnice dnes ale upozornila, že akce nebyla povolena, v pondělí generální prokuratura varovala, že lidem za organizaci protestní akce nebo i za účast na demonstraci mohou hrozit právní postihy.