Návat do středověku. Dánka víc než stokrát pustila synovi žilou, odčerpávala až půl litru krve

Kodaň Na čtyři roky do vězení ve čtvrtek poslal soud v Dánsku 36letou psychicky nemocnou ženu, která svému synovi pravidelně pouštěla žilou. Středověkou praktiku na svém dítěti prováděla jednou týdně po dobu pěti let, informovala agentura AFP.

Žena, která pracovala jako zdravotní sestra, pomocí katétru odvedla z těla svého syna krev nejméně stodesetkrát. A to v době, kdy mu bylo od jednoho do šesti let, uvedl soud v západodánském Herningu. Podle agentury AP chlapci odčerpala z těla při jednom zákroku půl litru krve.

Nesrovnalosti při krevních vyšetřeních v nemocnici, kde chlapec pravidelně přijímal transfúze, sváděla žena na vzácnou chorobu kostní dřeně. Lékaři ale nakonec pojali podezření a nahlásili ženu na policii. Vyšetřovatelům se následně podařilo ženu při krvavé praktice natočit na skrytou kameru.

„Nebylo to vědomé rozhodnutí. Nevím, kdy jsem začala dělat to, na co jsem neměla právo. Stalo se to postupně,“ uvedla u soudu žena.

Soud nařídil vypracovat psychiatrický posudek a ten uvádí, že odsouzená zdravotní sestra, která svou profesi již nesmí vykonávat, trpí Münchhausenovým syndromem. To je duševní porucha, kdy postižený předstírá fyzickou či psychickou nemoc, pro kterou je následně léčen. V tomto konkrétním případě jde o syndrom takzvaně v zastoupení, kdy postižený předstírá nemoc u osoby, která je na něm závislá. Obvykle tím chce upoutat pozornost na své vlastní utrpení, poznamenala agentura AFP.

Ženin syn, kterému je nyní sedm let, žije u svého otce.