‚Největší smolaři mezi zloději.‘ Dvojice v Británii na sebe omylem zavolala policii při vykrádání, mobil si přisedli

Dvojice zlodějů ve středu večer „pracovala“ na vloupání ve městě Stoke-on-Trent v anglickém hrabství Staffordshire. Jeden si ale sedl a aniž by o tom věděl, vytočil zadnicí na telefonu uloženém v kapse tísňovou linku 999. Policie tak slyšela všechno, co muži ve věku 42 a 49 let dělali do okamžiku, než si pro ně přijela hlídka.



„Myslím, že jsme zatkli největší smolaře mezi zloději,“ napsal na Twitteru John Owen ze straffordshirské policie a přidal záběr na jednoho ze dvou charakteristických lupičů-nešťaslivců z americké romantické komedie Sám doma.

I think we have just arrested the world's unluckiest burglars:



Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C