Devadesátiletý senior přemohl o 55 let mladšího lupiče, toho následně zatkla policie

PRAHA Devadesátiletý muž přemohl o 55 let mladšího lupiče na autobusové zastávce v pražských Modřanech. Na policejním webu to uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Senior pomohl v pátek ženě, které chtěl pětatřicetiletý muž sebrat batoh. Mladší muž se se ženou o batoh přetahoval. Senior zasáhl, podařilo se mu muže povalit na zem a zalehnout. Spolu s dalšími lidmi pak podezřelého zadržel do příjezdu policie.

„V pátek odpoledne přišel na autobusové zastávce Labe v Modřanech muž k ženě, která čekala na autobus. Tuto ženu si nejprve začal natáčet na mobilní telefon a pak se jí pokusil sebrat batoh, o který se s ní začal přetahovat,“ popsal incident Daněk. „Toto napadení viděl svědek, zmiňovaný devadesátiletý senior, a ženu začal bránit,“ doplnila.

Zlínská policie stíhá muže a ženu za podvody s koronavirovými bonusy, hrozí jim 10 let vězení Na záznamu z bezpečnostní kamery je vidět, že kromě seniora stáli na zastávce i další lidé. Když se ale muž snažil přepadené ženě vytrhnout batoh, všichni kromě zmíněného seniora jenom postávali kolem. Až když se podařilo seniorovi útočníka povalit, seběhli se z okolí další lidé, kteří se zadržením pachatele pomohli. Zadržený skončil v cele a hrozí mu až deset let vězení. Policisté zároveň žádají veřejnost o pomoc při pátrání po napadené ženě. Ta totiž podle Daňka během zadržování lupiče odešla pryč. „Kriminalisté by s ní potřebovali mluvit a žádají, aby se sama ozvala na linku 158, nebo ať se ozve kdokoliv, jestli ji poznává,“ sdělil mluvčí. Policisté na webu zveřejnili video z telefonu lupiče, na kterém je napadená žena zachycena.