Někteří poslanci naznačili, že by mohli podpořit dohodu o brexitu. Klíčová je stále Irská pojistka

LONDÝN Skupina britských poslanců, která podporuje odchod Británie z Evropské unie, v neděli zveřejnila podmínky, za kterých bude ochotna hlasovat pro brexitovou dohodu s Bruselem, kterou Dolní sněmovně předkládá premiérka Theresa Mayová. O dokumentu by se mělo znovu hlasovat nejpozději 12. března.

Že by mohl dohodu podpořit, naznačil v neděli i další vlivný konzervativní poslanec Graham Brady. Podle listu The Guardian tak vzrostla naděje ministerské předsedkyně, že ujednání o podmínkách brexitu bude nakonec schváleno.

Skupina sedmi poslanců z Konzervativní strany a ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), kteří prosazují důsledný odchod z evropského bloku, v neděli zveřejnila „tři testy“, kterými by musela dohoda projít, aby ji nakonec podpořili. Zákonodárci mimo jiné požadují, aby existoval právně závazný mechanismus, který by umožnil Británii ukončit takzvanou irskou pojistku.

Záložní řešení, které pojistka představuje a které má zabránit přísnému režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou po brexitu, je hlavním sporným bodem dohody uzavřené loni mezi Británií a evropskou sedmadvacítkou.

Většina poslanců prý chce kompromis

Ochotu podpořit brexitovou dohodu vyjádřil také vlivný konzervativní poslanec Graham Brady, kterému dosud rovněž vadila právě současná podoba irské pojistky. Brady nyní po vládě požaduje garanci toho, že pojistka v případě své aktivace bude dočasná, a Spojené království nezůstane na neurčito uvězněno v unijních strukturách. Pokud by taková záruka existovala, je připraven dohodu při hlasování podpořit.

„Většina poslanců má chuť uzavřít kompromis, ale nebezpečí, že bude pojistka trvalá, je reálné, a je proto třeba se tím zabývat,“ řekl vlivný konzervativec Brady. Z rozhovorů s politiky a diplomaty „napříč Evropou“ získal prý dojem, že „průlom“ v jednáních o změnách pojistky je na dohled.

Británie by měla Evropskou unii opustit 29. března. Tento týden premiérka Mayová načrtla další vývoj na cestě k brexitu: do 12. března by se mělo po lednovém debaklu opět hlasovat v Dolní sněmovně o její brexitové dohodě. Pokud ji poslanci i tentokrát odmítnou, nechá je 13. března hlasovat o tom, zda chtějí vyloučit odchod Británie z EU bez dohody. Odmítnou-li neřízený brexit, budou moci následující den hlasovat o tom, zda by se měl brexit na krátkou dobu odložit.