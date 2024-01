Dojde i na AfD? Ústavní soud pomohl státu utnout peníze části krajní pravice

NPD, která se loni v červnu přejmenovala, nedostává peníze od státu už od roku 2021 na základě slabých volebních výsledků. Ústavní soud dnes v prvním řízení svého druhu rozhodl, že bude od státního financování odstřižena i dalších šest let.

Možnost vyloučení NPD či nástupnických stran ze státního financování na šest let se otevřela poté, co se s tímto návrhem na ústavní soud obrátily Spolkový sněm, Spolková rada a spolková vláda. Učinily tak poté, co v roce 2017 ústavní soud podruhé odmítl úplný zákaz NPD. Podle soudu totiž neexistovaly žádné známky, že by strana mohla prosadit své cíle, které jsou v rozporu se základními ústavními hodnotami.

Strana verdikt komentovala bez většího vzrušení. „Ano, není to pro nás hezké,“ řekl předseda Frank Franz. „Ale kdo si myslí, že nás to vyřadí ze hry a zastaví nás, ten se silně mýlí,“ dodal.

Podle německého sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze dnešní rozsudek potvrzuje, že „nepřátelům svobody se nesmí dávat příliš prostoru“. Nyní se uvidí, co nám verdikt „řekne v jiných souvislostech, které by nás mohly zajímat“. Podle Scholzovy stranické kolegyně, ministryně vnitra Nancy Faeserové, rozhodnutí vysílá jasný signál, že „náš demokratický stát nefinancuje žádné nepřátele ústavy“.

V Německu mohou strany dostávat od státu příspěvky na svou činnost, například na volební kampaň. Objem státního financování se vypočítává na základě určitého klíče, který zohledňuje mimo jiné volební zisky. Aby měla strana na peníze od státu nárok, musí dosáhnout minimálních zisků v posledních zemských, spolkových a evropských volbách.

Protože se to NPD naposledy nepodařilo, nedostává od roku 2021 žádné peníze. Ještě v roce 2020 to bylo zhruba 370.600 eur (téměř 9,2 milionu korun), protože získala 3,02 procenta hlasů v zemských volbách v roce 2016 v Meklenbursku-Předním Pomořansku. V roce 2016 straně na základě předchozích zisků náleželo od státu více než 1,1 milionu eur.

V Německu se mezitím začalo hovořit o možném zákazu nyní mnohem významnější strany, která někdy bývá označována za krajně pravicovou. Jde o opoziční Alternativu pro Německo (AfD), která je na vrcholu popularity. Zároveň jsou i proti ní namířeny mohutné demonstrace v německých městech proti pravicovému extremismu z posledních týdnů. Také zástupci protiimigrační AfD totiž podle investigativní skupiny Correctiv loni byli na jednání krajně pravicových skupin o deportaci až dvou milionů přistěhovalců.

Například bavorský premiér a předseda Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder naznačil, že by AfD mohlo být zastaveno státní financování.