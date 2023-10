Německé občanství jen za uznání Izraele, žádá CDU. Mnichov chce krizovou vládu

Kdo má zájem o německé občanství, musí se podle Merze zavázat, že respektuje právo Izraele na bezpečnost. „Kdo to nepodepíše, nemá v Německu co pohledávat,“ řekl předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) v neděli ve veřejnoprávní televizi ZDF. Dodal, že bezpečný Izrael je i v německém státním zájmu.

Merz také řekl, že je potřeba zastavit příliš rychlé udělování německého občanství a že jím vedená strana a její sesterská Křesťanskosociální unie jsou pro to, aby se cizinci v Německu nejdříve integrovali a teprve potom získávali občanství. Chce také, aby se na Německé islámské konferenci, které se účastní představitelé politiky na spolkové i zemské úrovni a zástupci muslimských organizací, mohly podílet jen spolky uznávající právo státu Izrael na existenci.

Současný konflikt na Blízkém východě vyvolal napětí i v Německu, kde žije silná muslimská komunita. V Berlíně se v minulých dnech konaly různé propalestinské demonstrace; na části z nich panovala vyhrocená atmosféra, kdy dav útočil na policisty nebo kdy se terčem útoku neznámých pachatelů stalo židovské komunitní středisko se synagogou.

Söder chce kvůli migraci vládu „rozumu“

Kvůli problémům s migrací bavorský premiér Söder chce vytvořit vládu velké koalice na spolkové úrovni. Nyní opoziční konzervativní unie CDU/CSU by se podle něj měla podílet na „vládě národního rozumu“ jako menší koaliční partner sociálních demokratů (SPD) kancléře Olafa Scholze, informovala agentura DPA.

„Potřebujeme novou vládu,“ řekl bavorský ministerský předseda v Berlíně. Z vlády by tak měli podle Södera odejít liberálové (FDP) a Zelení, kteří nyní tvoří s SPD takzvanou semaforovou trojkoalici.

Nutná je „zásadní změna“ v migrační politice, a nikoli polovičaté řešení, zdůraznil Söder. Nynější „nemocná“ koalice to už podle něj nedokáže. Především Zelení mají „ideologické brzdy“, domnívá se Söder. A koalice podle něj nemá žádnou sílu ani důvěru a autoritu u obyvatel.

Německo tento týden obnovilo stacionární kontroly na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. Některé spolkové země ale krok vnímají jako opožděný. Söder požadoval „úplnou ochranu hranic“ včetně možnosti vracení migrantů přímo na hranici. „Pokud by to vyžadovalo změnu základního zákona (ústavy), nemělo by to už být tabu,“ prohlásil konzervativní politik.

Omezena by podle bavorského premiéra měla být také sociální podpora migrantů a všechny země severoafrického Maghrebu by měly být klasifikovány jako bezpečné třetí země.