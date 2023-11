Němci dlouho přehlíželi, že se ve společnosti cosi mění. Lhali si tak do kapsy, míní historik

Lidovky.cz: Reagovalo podle vás Německo dostatečně na útoky Hamásu proti Izraeli?

Pokud máte na mysli postoj německé vlády, tak největším problémem je rozdíl mezi jejími slovy a činy. Viděli jsme to u nedávného hlasování na půdě OSN, kde se Německo zdrželo, když šlo o to postavit se proti rezoluci, která relativizuje, co se v Izraeli před třemi týdny stalo. Naopak Česká republika se zachovala úplně jinak, což je třeba ocenit.