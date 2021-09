Těsné vítězství sociálních demokratů či remíza, uvádějí prognózy v Německu

Podle prvních odhadů ARD je rozdíl mezi oběma stranami menší. SPD podle nich získala 25,2 procenta, CDU/CSU 24,6 procenta.



Do parlamentu se dostaly ještě další čtyři strany. Na třetím místě skončili Zelení s necelými 15 procenty, na čtvrtém liberální svobodní demokraté (FDP) se ziskem přes 11 procent a na pátém protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD). Do Spolkového sněmu se podle odhadů dostala ještě postkomunistická strana Levice s pěti procenty hlasů. Předběžné konečné výsledky se očekávají v noci na pondělí.



Lídr SPD Olaf Scholz v projevu k příznivcům výkon strany ve volbách ocenil, neboť si oproti volbám před čtyřmi lety o několik procentních bodů polepší. „A to je velký úspěch SPD,“ řekl. „Z volebního výsledku mám radost,“ řekl. V projevu slíbil, že chce společnosti vrátit důstojnost, věnovat se modernizaci a bojovat proti klimatickým změnám přechodem na bezuhlíkové energetické zdroje.



„S takovýmto výsledkem nemůžeme být spokojeni,“ řekl lídr CDU/CSU Armin Laschet z pódia, kde stála i dosluhující konzervativní kancléřka Angela Merkelová. „Uděláme vše pro to, aby spolková vláda vznikla pod vedením unie,“ řekl.

Laschet také prohlásil, že bylo od samého počátku jasné, že volby nebudou snadné, neboť unie nevstupovala do voleb s kancléřem, který by funkci obhajoval. Merkelová po 16 letech v čele Německa nekandidovala a z politiky odchází. Podle Lascheta bude nutné sestavit koalici tří stran, což je pro ostatní politické subjekty velká výzva. „Potřebujeme koalici, která bude pro budoucnost Evropy,“ dodal.

Spokojená nebyla ani kancléřská kandidátka Zelených Annalena Baerbocková, která se přihlásila k vlastním chybám na počátku kampaně. „Chtěli jsme více,“ řekla. „Nedosáhli jsme toho kvůli vlastním chybám, kvůli mým vlastním chybám,“ řekla. Baerbockovou doprovázelo několik skandálů týkajících se zkrášlení životopisu či obvinění z plagiátorství při psaní knihy.



Pokud jde o povolební uspořádání, možná je podle prognóz „semaforová“ koalice SPD, Zelených a liberálů z FDP nebo podobná konstelace, v níž by ale vůdčí stranou byla místo SPD konzervativní unie CDU/CSU – šlo by o takzvanou jamajskou koalici.



Ani jedna z prognóz neumožňuje sociálním demokratům sestavit vládu se Zelenými a postkomunistickou Levicí. Tato varianta je v Německu známá jako „rot-rot-grün“.



Volební účast podle prognózy ARD dosáhla zhruba 76 procent, podle ZDF se pohybuje kolem 78 procent. Při posledních volbách v roce 2017 činila účast 76,2 procenta. Více než 80 procent oprávněných voličů přišlo k volebním urnám naposledy v roce 1998.



Předchozí parlamentní volby v roce 2017 vyhrála unie CDU/CSU s 32,9 procenta hlasů, druhá skončila SPD s 20,5 procenta hlasů. AfD tehdy získala 12,6 procenta, FDP 10,7 procenta, Levice 9,2 procenta a Zelení 8,9 procenta.



Generální tajemník SPD Lars Klingbeil v první reakci na prognózy uvedl, že sociální demokracie by nyní měla sestavovat vládu. „Je to naprosto jasné: SPD dostala (od voličů) pověření sestavit vládu. Chceme, aby se Olaf Scholz stal kancléřem,“ řekl.

Generální tajemník Křesťanskodemokratické unie (CDU) Paul Ziemiak ztráty své strany ve volbách označil za „hořké“. Nevyloučil ale, že by se přesto mohlo konzervativní unii CDU/CSU podařit sestavit „vládu pro budoucnost“ se Zelenými a FDP. „Proto spolu teď musíme mluvit,“ dodal Ziemiak.

„Sice jsme oproti minulým volbám výrazně získali, ale je pro mě těžké, abych měl z tohoto zisku opravdu radost,“ řekl zástupce strany Zelených Michael Kellner.



„Obrovskou radost“ vyjádřil nad prognózami místopředseda FDP Wolfgang Kubicki. Spolupředsedkyně Levice Susanne Hennigová-Wellsowová výsledek své strany označila za „zklamání“ a „těžkou ránu“, spolupředsedkyně frakce AfD ve Spolkovém sněmu Alice Weidelová považuje předpovídaný výsledek své strany za „solidní“.

Volební místnosti se uzavřely v 18 hodin. Na mnoha místech se museli voliči obrnit trpělivostí, protože se u volebních místností tvořily dlouhé fronty.



Jinak se zatím hlasování obešlo bez větších problémů. Ve dvou berlínských okrscích museli ráno pomáhat se zaseklými zámky hasiči. Ve Wuppertalu na západě Německa nemohli voliči několik hodin do pěti volebních místností, protože se v jejich okolí našla bomba z druhé světové války. Kolem poledne se ji ale podařilo zneškodnit. V některých obcích, které v červenci postihly ničivé povodně, se volilo v provizorních stanech.

Dopoledne odvolil na základní škole Ericha Kästnera v berlínské části Dahlem prezident Frank-Walter Steinmeier. Voliče vyzval, aby šli k urnám a rozhodli, jakým směrem se má v příštích čtyřech letech Německo ubírat.

„Demokracie je živá, když se do ní lidé zapojí a účastní se. Kdo se účastní, toho hlas je slyšet. Kdo nevolí, nechává za sebe rozhodovat jiné,“ uvedl prezident. „Každý hlas se počítá – váš hlas se počítá,“ dodal.

Zdůraznil přitom, že Německo bude v nadcházejících letech čelit velkým výzvám: Bude se muset potýkat s následky pandemie covidu-19, bojovat s klimatickými změnami, nastartovat digitalizaci země a věnovat pozornost bude třeba i vnitřní a vnější bezpečnosti a evropské spolupráci.



Voliče v poklidné vilové čtvrti Dahlem na jihozápadě Berlína ale prezident příliš přesvědčovat nemusel. Starší manželský pár, který vzal do volební místnosti i své vnouče, chodí volit pravidelně a desítky let již podporuje stejnou stranu. „Dáme jí hlas i tentokrát, i když nejsme příliš spokojení s jejím kandidátem na kancléře,“ řekl muž.

Na mysli přitom měl Armina Lascheta, předsedu Křesťanskodemokratické unie (CDU) a kandidáta konzervativců z unie CDU/CSU. Na otázku, zda by raději viděli v čele země dál Angelu Merkelovou, která funkci kancléřky zastává už od roku 2005, oba manželé přikyvovali. „Myslím, že vládla dobře,“ dodal.



Svého práva volit rád využil bez přesvědčování i sedmdesátník Günther. „Je to pro mě letos trochu revoluce. Je to asi poprvé, co jsem nedal všechny své hlasy sociální demokracii,“ sdělil. Poměrně složitý německý volební systém dává voličům dva hlasy. Prvním vybírají konkrétního kandidáta pro takzvaný přímý mandát, druhým podporují stranu a její kandidátní listinu.

Svůj hlas do volebních uren vhodili i všichni tři kandidáti na kancléře. Olaf Scholz z SPD a Annalena Baerbocková ze strany Zelených hlasovali shodně v Postupimi, ve které sami do parlamentu kandidují. Předseda CDU a kandidát konzervativní unie Armin Laschet hlasoval v rodných Cáchách, předseda sesterské CSU a bavorský premiér Markus Söder v Norimberku.



Předvolební průzkumy mírně favorizovaly SPD před unií CDU/CSU, které sondáže předpovídaly nejhorší volební výsledek v dějinách poválečného Německa.

V 83milionovém Německu mohlo hlasovat 60,4 milionu lidí, měli k dispozici na 60 000 volebních místností. Miliony lidí již předem hlas odevzdaly poštou. Očekává se, že podíl korespondenčních a prezenčních hlasů může být vyrovnaný. Důvodem je rostoucí obliba poštovního hlasování a také pandemie nemoci covid-19. Korespondenčně hlasovala i Merkelová.

O poslanecké křeslo ve Spolkovém sněmu se v Německu ucházela také řada osobností, které mají blízké vazby na Česko a Slovensko. Znovu kandidovali nejen poslanci, kteří žijí na pomezí s Českem, takže je pro ně přeshraniční propojení regionů osobně důležité, ale také ti, kteří z někdejšího Československa pocházejí.



Sestavování vlády může trvat dlouhé týdny až několik měsíců. To může znamenat, že Merkelová bude Německu vládnout možná až do Vánoc. Pokud tomu tak bude a vládu povede nejméně do 17. prosince, stane se nejdéle sloužící německou kancléřkou v poválečných dějinách země. Tento primát drží zatím kancléř sjednotitel Helmut Kohl, který stál v čele spolkové vlády v letech 1982 až 1998.



Vedle spolkových voleb se v Meklenbursku-Předním Pomořansku a Berlíně konaly zemské volby, v Dolním Sasku bylo druhé kolo komunálních voleb a v plánu byla i místní referenda. Například obyvatelé Berlína v poradním referendu hlasovali o tom, zda by metropole měla vyvlastnit nájemní byty velkých realitních společností.