Německo okamžitě po brexitu zastaví vydávání svých občanů do Británie, varuje Berlín

Londýn Německo varovalo, že okamžitě po brexitu zastaví vydávání svých občanů do Británie, a to i když odejde z Evropské unie na základě dohody. Oznámil to v pondělí deník Financial Times (FT) s odvoláním na formální sdělení předložené minulý týden Německem Evropské komisi.

V citovaném sdělení Berlín uvádí obavy ohledně problémů, jimž budou Británie a EU po brexitu čelit při udržování vzájemné bezpečnostní spolupráce na současné úrovni.



Německá ústava umožňuje vydat německého občana jen do další země Evropské unie na základě evropského zatýkacího rozkazu nebo k mezinárodnímu soudu. Británie požádala o vydání prostřednictvím evropského zatykače od roku 2010 ve zhruba 1800 případech. Zpravidla šlo o přečiny typu sexuálního násilí na dětech, praní špinavých peněz, podvody nebo pašování drog.

Norsko, které je s unií provázané mnohem více, než by si přála provázat Londýn s Bruselem britská premiérka Theresa Mayová, jednalo o obdobě evropského zatýkacího rozkazu s unií více než deset let. A ujednání dosud nevstoupilo v platnost, připomíná list. Oslo je přitom součástí schengenského prostoru a v Norsku platí právo Evropské unie.

Británie má unii opustit 29. března. I přes opakovaná vyjednávání se zatím nepodařilo najít způsob vystoupení, s nímž by byl spokojen jak Londýn, tak Brusel.