Německo spěje k semaforové vládě. Tři strany se zatím shodnou na ochraně klimatu, přou se o resort financí

„Německo potřebuje stabilní vládu, Německo nesmí být bez vedení, potřebujeme rozsáhlou modernizaci společnosti, hospodářství a státu,“ uvedl předseda FDP Christian Lindner. Zároveň dal najevo, že vznikající „semaforová koalice“ není ta, již by si přál ze všeho nejvíc. Připomněl také, že mezi stranami stále ještě existuje mnoho zásadních rozdílů, jež prý od všech zúčastněných vyžadují hodně tolerance a připravenost k „novému myšlení“.



Již o víkendu koaliční rozhovory podpořili volebního vítěze a budoucího kancléře Olafa Scholze Zelení a sociální demokraté (SPD). Očekává se, že jednání potrvají několik týdnů. Strany ale opakují, že mají zájem o rychlou dohodu, aby mohla společná vláda vzniknout ještě před Vánoci.

I když zatím všichni partneři zdůrazňují, že ještě vůbec nejde o obsazení jednotlivých ministerstev, rýsuje se již nyní zásadní střet o ministerstvo financí. Již před volbami neskrýval své ambice předseda FDP Lindner. Na klíčový resort má však políčeno i spolupředseda Zelených Robert Habeck.

Jedná se o strategické ministerstvo, protože se předpokládá, že k jeho hlavním úkolům bude patřit financování přechodu na zelenou ekonomiku. Kromě toho má i silné pravomoci ve vztahu k Evropské unii.

Zejména o šéfovi Lindnerovi se ví, že by například blokoval všechny pokusy proměnit stávající eurozónu ve fiskální unii včetně vzájemného ručení za dluhy a vydávání společných dluhopisů. Naopak Habeck a Zelení obecně by proti nebyli.



Jak silné bude klimatické ministerstvo?

Nová vláda by mohla také zřídit speciální ministerstvo koordinující všechny vládní aktivity týkající se ochrany klimatu. Předseda FDP Lindner včera naznačil, že se s něčím takovým počítá a že by ho pak obsadili Zelení. Sociální demokraté ovšem jeho informaci vzápětí popřeli.

Není totiž jasné, jaké by vlastně mělo pravomoci. Původní představy Zelených, jak o nich hovořili během volební kampaně, totiž počítaly s tím, že nový resort by měl v rámci vlády výsadní postavení. Zelení, kteří by ho s největší pravděpodobností vedli, původně před volbami požadovali, aby mělo klimatické ministerstvo v budoucí vládě výsadní postavení.

Dokonce počítali s možností, že by mělo jakési právo veta a mohlo se například postavit proti záměrům ostatních ministerstev, pokud by nebyly z hlediska ochrany klimatu dost ambiciózní.

Snížení rychlosti na dálnicích neprošlo

SPD, Zelení a liberálové dosud vedli takzvaná „sondážní jednání“, během kterých zjišťovali, zda je jejich spolupráce vůbec možná. Protože se jim celou dobu velmi úspěšně dařilo bránit úniku informací směrem ven, mohla se širší veřejnost seznámit s výsledky až minulý pátek. Tehdy představili jejich zástupci 12stránkový společný dokument, z něhož se již dají odvodit některé prvky, které se zřejmě objeví i v budoucím vládním programu.

FDP se podle všeho dokázala prosadit v otázkách daní, které nemají být navýšeny. Zachovaná zůstane i stávající dluhová brzda, o jejímž rozvolnění sociální demokraté a Zelení před volbami ještě uvažovali. Naopak liberálové museli „skousnout“ navýšení minimální hodinové mzdy na 12 eur.

Z dokumentu také vyplývá, že vznikající vláda během příští dekády počítá vynaložit celkem 500 miliard eur na boj proti klimatické změně. Prostředky mají pocházet jak ze soukromých, tak i veřejných zdrojů. „Jde jinými slovy o to obě možnosti správně zkombinovat,“ prohlásil k tomu lídr SPD a příští kancléř Scholz.

„Chceme aktivovat soukromý kapitál tím, že využijeme státní záruční banku, aby zajistila soukromé investice. K tomu není zapotřebí ani euro navíc nových daní,“ doplnil ho Lindner.

Velké změny chystá vznikající koalice v případě ochrany klimatu a životního prostředí. Především jde o dřívější ukončení těžby uhlí, a to již do roku 2030. Dosavadní plány počítaly s rokem 2038.

Budoucí vládní partneři chtějí výrazně rozvíjet větrné elektrárny. Na výrobu energie mají také být využity „všechny vhodné střešní plochy“ s tím, že u komerčních novostaveb budou solární panely povinné, u soukromých volitelné. Naopak omezení rychlosti na dálnicích, jak navrhovali Zelení, neprošlo.

Budoucí koaliční strany slibují postavit každoročně 400 tisíc bytů, z nichž má být sto tisíc dotováno, takže určeno sociálně slabším vrstvám obyvatelstva.