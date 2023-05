Při střelbě v továrně Mercedesu zemřeli dva muži, podezřelý je ve vazbě

Výroba v hale 56, kde se incident stal, se do konce týdne zastaví, zbytek továrny bude pokračovat v běžném provozu.

Vyšetřování dosud ukázalo, že pachatel začal ve výrobní hale ve městě Sindelfingen nedaleko Stuttgartu střílet krátce před osmou hodinou ranní, uvádí policejní tisková zpráva. Podle ní útočníka zneškodnili členové ostrahy rozsáhlého průmyslového areálu, načež jej předali policii. Podle DPA se muž nechal zadržet bez odporu. Na místo byla vyslaná zásahová jednotka, dále záchranáři a dva vrtulníky. Před 10:00 policie na Twitteru oznámila, že pracovníkům továrny už nehrozí žádné nebezpečí.

Úřady nejdříve informovaly o jednom mrtvém a jednom těžce zraněném, ten podle pozdějšího vyjádření zemřel v nemocnici. Oba mrtví jsou muži ve věku 44 let, dodává tisková zpráva. Policejní mluvčí uvedl, že není jasné, zda se útočník a oběti znali. Jasné není ani to, jak muž zbraň do výrobní haly pronesl. „Doufám, že snad budou dělat více kontrol. Když někdo tak snadno dostane dovnitř zbraně, může to přece jednou zasáhnout někoho z nás,“ řekl jeden ze zaměstnanců automobilky.

Oběťmi střelby jsou pracovníci logistické firmy Rhenus. Kromě toho byli do incidentu zapleteni tři kmenoví zaměstnanci automobilky. „Slyšela jsem výstřely, myslela jsem, že spadla paleta. Pak někdo přišel a rozrušeně vyprávěl, že kdosi střílel. Museli jsme všichni ven a firma nás poslala domů,“ řekla jedna zaměstnankyně deníku Bild. Ten citoval i kolegu podezřelého: „Ten člověk musel vystřílet celý zásobník. Ještě u nás není dlouho, nanejvýš rok.“

K incidentu se vyjádřila také prokuratura ve Stuttgartu, podle níž vyšetřovatelé předpokládají, že útočník jednal sám. Jeho motiv je nejasný a policie v prohlášení vyzvala veřejnost, aby se zdržela spekulací. Automobilka Mercedes-Benz k události uvedla, že spolupracuje s úřady ve snaze „vyjasnit fakta“.

Kriminalisté zadrženého vyslechli a zbraň zajistili. Policie však neupřesnila, o jakou zbraň jde. Vazební soudce muže podezřelého z dvou případů zabití poslal do vyšetřovací vazby.

Podle Bildu byla dějištěm násilí tovární hala 56 v průmyslovém areálu, kde se vyrábí i luxusní vozy Mercedes-Benz třídy S nebo modely CLS a GLC. Podle automobilky v areálu pracuje asi 35 000 lidí. Výroba v postižené hale byla pozastavena. „Rozhodli jsme se tady přerušit práci do konce týdne,“ řekl mluvčí automobilky. Podle DPA není jasné, kolika zaměstnanců se to týká.

Agentura Reuters připomíná, že Německo zažilo v posledních letech řadu střeleckých útoků, z nichž mnohé souvisely s extremismem. V březnu útočník v Hamburku zastřelil šest lidí v modlitebně svědků Jehovových, načež vláda slíbila zpřísnění regulace držení střelných zbraní. Podle Reuters dnešní incident zesílí tlak na zpřísnění již tak striktních německých zákonů.

To ve čtvrtek slíbila ministryně vnitra Nancy Faeserová. Podle oficiálních údajů je v Německu, které má asi 84 milionů obyvatel, registrováno více než 940 000 soukromých majitelů zbraní. Úřady každých pět let kontrolují, zda je opodstatněné, aby měli zbraň.