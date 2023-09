Bude třeba i německý personál, zdráhá se Berlín dodat Kyjevu rakety Taurus

Taurus je německá verze britské rakety Storm Shadow a francouzské střely Scalp, které už ukrajinští vojáci používají k zásahům ruských pozic na okupovaném Krymu. Německá raketa má mít dostřel 500 kilometrů, pro srovnání – Storm Shadow má dolet více než 250 kilometrů. Taurus dokáže ničit obrněné bunkry, mosty či válečné lodě.

Německé rakety by tedy mohly zasáhnout nejen Krym, ale i Kerčský most spojující pevninské Rusko s ukrajinským poloostrovem, či přímo ruské území. A právě obava z takového vývoje je jednou z klíčových příčin, proč Berlín stále váhá navzdory urgentním výzvám z řad německých politiků.

List The Wall Street Journal uvádí ale ještě další důvody, proč německý kancléř Scholz projevuje vůči dodávkám rezervovaný postoj. Listem vyzpovídaní nejmenovaní němečtí činitelé tvrdí, že německá koaliční vláda v zásadě dodávky schválila, ale Scholz finální rozhodnutí odložil. Má totiž strach, že by musel na Ukrajinu vyslat německý personál kvůli pomoci s obsluhou sofistikované zbraně.

Scholz se domnívá, že by takový krok mohl zatáhnout Německo hlouběji do konfliktu a způsobit přímou konfrontaci s Ruskem. Věří, že přesun vojenského personálu do válečné zóny by vyžadoval hlasování německého parlamentu. Úřad kancléře oficiálně uvedl, že aktuálně neexistuje žádný plán na bezprostřední dodávku raket Taurus.

Podle deníku Süddeutsche Zeitung se vede debata ohledně programování systémů pomocí geodat. Otázka zní, zda by se tím německá strana stala přímo válčící stranou. Vojenský expert Carl Masala z Bundeswehrské univerzity v Mnichově podotýká, že obavy z doručení digitálních geodat Ukrajině většina mezinárodních a ústavních právníků nesdílí. Podle nich se takovou podporou Německo účastníkem války nestane.

Předání digitálních geodat nevyžaduje ani usnesení Bundestagu. V případě vyslání přímo německých vojáků, aby pomohli Ukrajincům s programováním, by ale souhlas Bundestagu nutný byl, podotýká Masala. Připomíná ale též, že geodata Ukrajincům poskytují Francie a Británie a Německo by se celému dilematu mohlo jednoduše vyhnout tím, že by je požádalo, aby data předali i Ukrajincům pověřeným správou německých raket.

Zapojení Britů

Podle The Wall Street Journal britští činitelé své německé protějšky informovali o způsobech spolupráce s Ukrajinci při používání raket Storm Shadow, přičemž jim sdělili i vysoce tajné operační procedury. Snahou Britů je tím přesvědčit Němce, aby předání vlastních raket dali zelenou.

Britové Němce ujistili, že Ukrajinci by střelami nikdy nezaútočili na cíl, který by od nich neměli schválený a mohou se na jejich slovo spolehnout. Kyjev opakovaně uklidňoval Berlín, že hodlá útočit na ruské pozice jen v rámci svého území.

Faktor USA

Podobná diskuze jako v případě raket s plochou dráhou letu se vedla před posláním německých tanků Leopard. Scholz k tomu svolil poté, co se k zaslání amerických tanků Abrams odhodlal americký prezident Joe Biden.

Podle amerických médií Biden řekl ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že mu USA poskytnou Kyjevem dlouhodobě žádané taktické balistické střely ATACMS s doletem kolem 300 kilometrů. Berlín se tím ocitl pod velkým tlakem.

„Nyní, když jsou USA připraveny dodat rakety krátkého doletu, nic nebrání německému rozhodnutí,“ říká i Andreas Schwarz, člen výboru Bundestagu dohlížejícího na rozpočet pro německou armádu z kancléřovy vlastní partaje, Sociálnědemokratické strany Německa.

„Kancléř musí ukončit blokádu dodávky raket Taurus,“ říká německý vysoce postavený poslanec koaliční strany Zelených Anton Hofreite. „Váhání a technické výmluvy jen přispívají k posílení víry ruského prezidenta Vladimira Putina, že stále může vyhrát. To jen prodlužuje válku.“

Podle deníku Bild Ukrajinci potřebují tři měsíce, než se naučí ovládání Taurusu. Poslanec za koaliční Svobodnou demokratickou stranu (FDP) v této souvislosti kritizuje dosavadní váhání. Podle něj Ukrajinci žádali o rakety už před čtyřmi měsíci, daný časový úsek mohli využít k vycvičení svého personálu.

Rusové připouští hrozbu

Ruský vojenský expert a bývalý kapitán ruské armády Vasilij Dandykin přiznává, že Taurusy by pro invazní armádu byly velkým problémem. Ukrajinci by je mohli spouštět ze svých letadel na ruské systémy protivzdušné obrany a tím vyčistit prostor pro další a těsnější údery na velitelská centra. Hrozí též poškození ruských zásobovacích linií.

Rusové tvrdí, že německé posádky už přímo sedí v Leopardech a bojují na Ukrajině přímo. Německo takové příběhy ruské propagandy odmítá jako naprosté smyšlenky.