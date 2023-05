Špion si home office neužije. Německá tajná služba řeší, jak sehnat mladé

„Některé věci, které jsou dnes považovány za samozřejmé, prostě nemůžeme nabídnout. Nábor zaměstnanců, je pro nás nyní velká výzva,“ řekl v pondělí šéf BND Bruno Kahl. „Třeba práce na dálku je pro naše zaměstnance z bezpečnostních důvodů jen stěží možná,“ dodal.

Problém je to podle Kahla zejména pro mladé uchazeče z generace Z, kterým rovněž vadí představa, že si do práce nebudou moci vzít svůj mobilní telefon. „Dnes je to náročný požadavek,“ uvedl.

BND nyní zaměstnává asi šest a půl tisíce lidí, její personál ale stárne a lidé odcházejí do důchodu. Nutně proto potřebuje doplnit kvalifikované pracovníky. Agentura se podle Kahla potýká s nedostatkem rekrutů zejména na pozicích ve vědecké a technické oblasti nebo kybernetice. Chybí také lidé se znalostí arabštiny. „Problém představuje i konkurence, která kvalifikovaným pracovníkům nabízí lepší plat,“ připustil Kahl.

„Ještě před třemi lety, před koronavirovou pandemií, jsme měli každoročně na deset tisíc žádostí o práci a mohli jsme si vybrat,“ uvedl Kahl.

Podle portálu Tarnkappe by BND časem ráda zavedla inovativní technologie a bezpečnostní opatření, která práci z domova alespoň částečně umožní. Bude to ale vyžadovat investice do IT infrastruktury a školení zaměstnanců. Nyní se podle BND zaměří například na nabízení částečných úvazků a flexibilnější pracovní doby.

Průzkum společnosti YouGov z roku 2021 zjistil, že 49 procent zaměstnanců v Německu by v budoucnu chtělo alespoň částečně pracovat z domova.

Náborové kampaně pro špiony na sítích

Deník The Washington Post (WP) podotýká, že BND není jediná zpravodajská služba, která musí po pandemii přizpůsobit náborovou taktiku novým požadavkům a slevit z některých svých nároků.

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) uvedla, že také u ní otázka bezpečnosti ponechává jen málo šancí na práci z domova nebo z jiného nezajištěného místa, ale že se snaží zvýšit flexibilitu dalšími způsoby.

CIA rovněž při hledání nového personálu zkouší moderní přístup včetně inzerce na sociálních sítí nebo portálu YouTube.

V minulém týdnu agentura například představila náborovou kampaň zaměřenou na ruské občany nespokojené s politikou Kremlu. „Jste armádní důstojník? Pracujete ve zpravodajství, diplomacii, vědě, technologii nebo se stýkáte s lidmi, kteří se těmto odvětvím věnují? Máte informace o ekonomice nebo vedení Ruska? Spojte se s námi,“ zní v nově publikovaném videu.

Britští zpravodajci z kontrarozvědky MI5, tajné služby MI6 a špionážní organizace GCHQ loni oznámili zrušení požadavku, aby žadatelé měli alespoň jednoho britského rodiče. Nyní musí mít pouze britské občanství. MI6 na svém webu také uvádí, že její flexibilní pracovní politika znamená, že můžete pracovat s ohledem na své osobní závazky.

GCHQ pravidelně vydává hlavolamy pro veřejnost, která se chce u ní ucházet o zaměstnání anebo se jen seznámit s náročností její práce.