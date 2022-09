Populista Babiš slaví úspěch, píší v Rakousku. Média si všímají i zisků SPD

„Jasným vítězem komunálních voleb v Česku je populistická opoziční strana ANO v čele Andrejem Babišem,“ píše rakouský Der Standard, jenž na úvod připomíná, že expremiér čelí trestnímu stíhání pro podvod.

Ze třinácti krajských měst zvítězilo hnutí ANO v osmi z nich, v pěti uspěly vládní strany. V Praze vyhrála koalice Spolu pro Prahu tvořená ODS, KDU-ČSL, TOP 09, v Brně kandidátka Společně - ODS a TOP 09.

„Zda Babišova strana ve vyhraných městech místa starostů skutečně získá, ale nyní záleží na povolebních jednáních,“ upozorňuje Der Standard, jenž si rovněž všímá úspěchu hnutí SPD. To ve volbách letos získalo třikrát víc mandátů obecních zastupitelů než před čtyřmi lety.

„Pravicově extremistické straně Tomia Okamury se podařilo dostat do nejvýznamnějších městských zastupitelstev, v několika velkých městech dokonce s dvoucifernými výsledky,“ píše list s tím, že Okamura již ohlásil na středu v Ostravě demonstraci proti vládě.

„ANO nemohlo doufat ve vítězství v Praze“

Vedení pražské radnice podle Der Standardu čekají změny. „Piráti předchozího pražského primátora Zdeňka Hřiba nedokázali zopakovat úspěch z roku 2018 a zřejmě se budou muset postu vzdát,“ uvedl.

„ANO mohlo jen stěží doufat ve vítězství v Praze, kde zvítězila liberálně-konzervativní aliance Spolu premiéra Petra Fialy,“ hodnotila výsledek v metropoli rakouská veřejnoprávní stanice ORF.

ANO slavilo úspěch i v souběžných senátních volbách, kde je po prvním kole první před ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Zastoupení v senátním finále bude mít za týden také SPD. Strany vládní koalice si ale bez ohledu na výsledek voleb většinu v horní parlamentní komoře udrží.

Podle německého zpravodajského serveru Sächsische.de se na výsledku hlasování podepsalo klíčové téma předvolební kampaně - vysoká cena energií. „Na začátku září vyšlo v Praze do ulic na protest proti vládě 70 tisíc lidí. Kabinet reagoval omezením cen elektřiny a plynu,“ uvedl s tím, že Babiš označil komunální hlasování za „referendum o vládě“.

Server si všiml také pátečního přešlapu lídra SPD. „Okamura vyvolal skandál, když na protest volil roztrženým lístkem,“ napsal s tím, že znehodnocený lístek dle zákona i tak platil. Svým čtenářům rovněž nabídl záběr, na němž Okamura dostal na pražském předvolebním shromáždění koláčem do obličeje.

Slovenskou televizi ta3 pak zaujala skutečnost, že do druhého kola senátních voleb postoupila Jana Nagyová, která je spolu s Babišem obžalovaná v kauze Čapí hnízdo. Stanice se rovněž věnuje přešlapu, kterého se Nagyová po oznámení výsledků dopustila.

„Na otázku, co udělá jako první, pokud by byla do Senátu zvolena, odpověděla, že ihned požádá o imunitu,“ píše ta3 s tím, že čeští senátoři přitom získávají imunitu automaticky. „Babiš její slova později vysvětlil tak, že se přeřekla a imunity se v případě zvolení vzdá,“ dodala stanice.